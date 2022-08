PS5 kaufen: Top-Deals zu den besten SSDs – Schnell zuschlagen und Speicherplatz erhöhen

Von: Janik Boeck

PS5 SSD kaufen – Diese Festplatten sind die besten © Sony / Samsung / WD _Black (Montage)

Der Speicherplatz der PS5 ist extrem schnell voll. Die besten SSDs haben allerdings ihren Preis. Bei diesen Deals spart man nun richtig Geld.

Hamburg – Wer kennt es nicht? Man will ein neues Game auf der PS5 installieren, startet den Download und dann meldet sich der Assistent: zu wenig Speicherplatz. Bei immer größer werdenden Open-World-Spielen oder Triple-A-Titeln wie Call of Duty wächst auch die zu installierende Datenmenge immer weiter an. MediaMarkt hat da aber genau das richtige für Sie. Einige der besten SSDs für die Sony PS5 sind gerade reduziert.

ingame.de zeigt die Top-Deals zu den besten SSDs für die PS5.

Bei MediaMarkt bekommen Sie gerade einen absoluten Top-Deal in Sachen SSDs für die PlayStation 5. Die 980 PRO mit Heatsink von Samsung ist momentan als Version mit 1TB Speicherplatz reduziert. Für einige Taler mehr bekommen Sie aber auch die SSDs von WD _Black mit 500GB, 1TB und 2TB günstiger.