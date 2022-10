PS5 kaufen: Neues Bundle mit God of War Ragnarök enthüllt – Release noch 2022

In einem neuen Trailer zu God of War Ragnarök enthüllte Sony ein neues Bundle der PS5 mit dem Action-Adventure. Der Release soll noch in diesem Jahr passieren.

San Mateo, Kalifornien – Das Santa Monica Studio von Sony hat einen neuen Trailer zu God of War Ragnarök veröffentlicht. Darin zeigt das Entwicklerstudio nicht nur, wie das Spiel die Features der PS5 und des DualSense-Controllers nutzt. Auch ein neues Bundle der Konsole in Verbindung mit dem Spiel wurde enthüllt. Das Bundle aus PS5 und God of War Ragnarök erscheint noch in diesem Jahr.

Wann genau das PS5 Bundle mit God of War Ragnarök erscheint, lesen Sie bei ingame.de.

Die erste Anlaufstelle für das PS5-Bundle mit God of War Ragnarök ist mit Sicherheit wieder PlayStation Direct. Über den Direktverkauf von Sony konnten Kunden bereits mehrere offizielle Konsolen-Bundles kaufen, da wird das Paket mit dem neuen Abenteuer von Kratos sicherlich Teil des Angebots werden. Aktuell ist das Bundle auf der Website von PlayStation Direct noch nicht gelistet, dürfte dort aber in Kürze auftauchen.