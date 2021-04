PS5: Ekligste Konsole der Welt wird für über 1,000 Dollar angeboten

Diese PS5 will niemand

+ © Imago PS5: Dreistes Angebot für Ekel-Konsole aufgetaucht. © Imago

Scalper sind ein großes Problem beim PS5-Kauf. Was dieser Verkäufer sich erlaubt, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten.

Seit einem halben Jahr ist das Dilemma dasselbe: Die neue PlayStation 5* ist die meiste Zeit überall ausverkauft. Sobald sie bei einem Händler mal verfügbar wird, ist sie nach nur wenigen Minuten bereits vergriffen. Hinzukommen die ganzen Bots und Wiederverkäufer, welche echten Gamern die Konsolen vor der Nase wegschnappen und sie im Netz zu absoluten Wucherpreisen weiterverkaufen. Einer dieser sogenannten „Scalper“ hat mit seinem dreisten PS5-Angebot* nun aber den Vogel abgeschossen – auch die Kollegen von ingame.de berichten darüber.

PS5: Verkäufer verlangt über 1.000 Dollar für diese verstaubte Konsole

Dass im Netz Angebote für die PS5 von Wiederverkäufern auftauchen, die mehr als das Doppelte des eigentlichen Preises verlangen, ist keine Seltenheit. Auf dem Facebook Marketplace ist ein Nutzer aber auf ein außergewöhnliches Inserat gestoßen, die er anschließend im ResetEra-Forum geteilt hat. Das Unfassbare an diesem Angebot ist nicht etwa der Preis von 1.250 kanadischen Dollar, sondern der extrem verwahrloste und verstaubte Zustand der Konsole, dessen bloßer Anblick PlayStation-Fans in der Seele wehtut.

Hier ist ein Screenshot:

+ Diese verstaubte PS5 tut beim Ansehen weh. © Screenshot: ResetEra (Goldenroad)

„Im Ernst. Sieht deine PS5 jetzt schon so aus? Wie ist das überhaupt möglich?“, schreibt der User „Goldenroad“ in seinem Post. „Meine PS4 sieht nicht mal so aus und wir haben zwei Katzen.“ Dass die Konsole derartig verdreckt ist, ist durchaus erstaunlich, wenn man bedenkt, dass die PS5 erst seit November 2020 auf dem Markt ist. Ob sich jemand breitschlagen lässt, dafür auch nur einen einzigen Cent auszugeben, ist zu bezweifeln.

PS5 auch in den kommenden Monaten Mangelware

Dass Scalper derartige Preise überhaupt verlangen können, liegt daran, dass das Angebot bei den offiziellen Partner-Händlern von Sony noch immer so stark begrenzt ist. Daran wird sich in nächster Zeit wohl nichts ändern. Dafür gibt es mehrere Gründe. Wie PlayStation-Chef Jim Ryan vor einer Weile erklärte, liege das unter anderem an dem weltweiten Mangel an Halbleitern, die auch für die Herstellung der PS5 benötigt werden. Hinzu kommen Verzögerungen in der Lieferkette, bedingt durch die Coronavirus-Pandemie. Wann die PlayStation 5 dauerhaft verfügbar sein wird, ist momentan schwer abzuschätzen. (ök) *tz.de und ingame.de sind ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

