Für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch: Couch-Koop-Spiele fürs Zocken mit Freunden

Heutzutage sind Games auf Online-Multiplayer ausgerichtet. Ein Couch-Koop-Modus ist nur selten vorhanden. Einige Koop-Titel-Empfehlungen in der Übersicht.

Ein passendes Koop-Spiel zu finden ist gar nicht so einfach.

Top-Spiele verfügen oft über keinen spaßigen Modus, den man zu zweit an einer Konsole spielen kann.

Einige Tipps zu Spielen, die über einen guten Koop-Modus verfügen, finden Sie in dieser Übersicht.

Ob "Fortnite*", "Call of Duty", "Grand Theft Auto*" oder "FIFA": Die Multiplayer-Modi von Videospielen lassen sich mittlerweile fast nur noch online spielen. Doch was tun, wenn die besten Kumpels zu Besuch sind und man am liebsten an der selben Konsole eine Runde zusammen zocken würde? Die Auswahl ist vielleicht nicht allzu groß, dennoch gibt es einige Titel, die über einen unterhaltsamen Koop-Modus verfügen. Einige Empfehlungen haben wir in den folgenden Abschnitten.

A Way Out - Das reine Koop-Spiel (PS4, Xbox One)

+ "A Way Out" ist als reines Koop-Spiel ausgelegt und lässt sich nur zu zweit spielen. © Electronic Arts

Bei "A Way Out" handelt es sich tatsächlich um ein reines Koop-Spiel. Das bedeutet, dass es zu zweit gespielt werden muss. Ein Singleplayer-Modus fehlt komplett. In "A Way Out" schlüpfen die zwei Spieler in die Rollen von den Gefängnisinsassen Vincent Moretti und Leo Caruso. Gemeinsam planen sie aus dem Gefängnis auszubrechen.

Dazu müssen die Spieler zusammenarbeiten - Aufgaben lassen sich nur gemeinsam lösen. Oft läuft die Handlung asynchron ab, sodass Vincent und Leo sich in völlig anderen Bereichen befinden. Gespielt wird in einem geteilten Bildschirm, der sich je nachdem, was in der Geschichte gerade passiert, anpasst. Dadurch, dass das Spiel den Fokus klar auf den Koop-Modus auslegt, ergeben sich so ganz neue Gameplay-Möglichkeiten. Allerdings sind die unterschiedlichen Passagen nicht gerade spielerisch herausfordernd.

"A Way Out" ist ein spannendes und cineastisches Spielerlebnis, in dem es nicht um Highscores geht, sondern um die Geschichte, die man zusammen mit einem Kumpel erlebt. Je weiter das Spiel voranschreitet, desto mehr Fahrt nimmt die Story auf - mit etlichen unerwarteten Wendungen.

Gang Beasts - Party-Klopperei mit Knet-Männchen (PS4, Xbox One)

Weniger Story, mehr Action bietet "Gang Beasts". Hier sucht man eine Handlung vergeblich. Denn bei "Gang Beasts" geht es nur um eins: Sich in der Arena mit den Freunden zu kloppen. Zwei bis acht Spieler treten gegeneinander an und versuchen mit den ulkigen und bunten Figuren die Gegner K.O. zu schlagen und aus dem Ring zu werfen. Die Steuerung ist dabei äußerst schwammig, aber das ist beabsichtigt.

"Gang Beasts" bietet unterschiedliche Level und Spiel-Modi, darunter auch einen Fußball- sowie einen Wellen-Modus. Rein optisch schaut dieser Titel vielleicht etwas absurd aus, aber mit mehreren Spielern macht dieses etwas außergewöhnliche Partyspiel sehr viel Spaß.

Borderlands 3 - Klassisches Looten und Leveln (PS4, Xbox One, Nintendo Switch)

+ "Borderlands 3" befriedigt den Sammeltrieb der Spieler - zu zweit macht das sogar noch mehr Spaß. © 2K

Wer seinen Sammeltrieb befriedigen möchte, für den kommt definitiv der bunte Ego-Shooter "Borderlands 3*" in Frage. Im Splitscreen begeben sich zwei Spieler im Koop-Modus auf die Jagd nach massig Waffen und sonstigen Gegenständen, die es in der bunten Spielwelt zu finden gibt. Dabei stellen sich Scharen von Gegnern in den Weg, die natürlich auch alle interessante Ausrüstung bei sich tragen.

Zur Auswahl stehen vier Charaktere, die alle über einzigartige Fähigkeiten verfügen. Durch das Besiegen von Gegnern und das Abschließen von Haupt- und Nebenmissionen sammeln die Spieler Erfahrungspunkte. Von Zeit zu Zeit steigt die Spielfigur dadurch im Level auf und man kann die Fähigkeiten verbessern. "Borderlands 3" ist für diejenigen interessant, die nicht genug kriegen vom Looten und Leveln.

Mario Kart 8 Deluxe - Koop-Klassiker aus dem Hause Nintendo (Nintendo Switch)

+ "Mario Kart 8 Deluxe" ist das umfangreichste Mario-Kart überhaupt. © Nintendo

Ein italienischer Klempner, der die Prinzessin des Pilz-Königreichs von den Fängen eines Drachen befreien möchte: Diese absurd klingende Geschichte ist mittlerweile absolute Normalität für Gamer. Noch absurder ist eigentlich, wenn diese Figuren sich in Go-Karts setzen und gegeneinander rennen fahren und sich mit Schildkröten-Panzern und Bananen beschmeißen. Doch "Mario Kart*" zählt schon seit fast 30 Jahren zum Standard-Repertoire von Nintendo.

"Mario Kart 8 Deluxe" ist der letzte und umfangreichste Ableger der Reihe, der für Nintendo Switch* erschienen ist. Auf insgesamt 48 Strecken und acht Schlachtmodus-Arenen kann man sich hier mit bis zu drei Freunden an einer Konsole im Go-Kart-Fahren messen. Außerdem stehen 42 unterschiedliche Spielfiguren als Fahrer zur Auswahl, darunter natürlich Mario, Luigi, Bowser oder Peach. "Mario Kart 8 Deluxe" kann viel Spaß machen, wenn man sich nicht an der bunten Optik und dem teils unübersichtlichen Spielgeschehen stört - aber das gehört nun einmal zu einem Super-Mario-Spiel genauso dazu, wie die Latzhose zu Mario.

Portal 2 - Rätsel lösen und um die Ecke denken (PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360)

+ "Portal 2" bringt die Spieler ganz schön ins Grübeln aber auch zum Lachen. © Valve / EA

"Portal 2" ist ein Denkspiel, in dem Spieler Passagen mithilfe der "Portal Gun" überwinden müssen. Mit dieser Waffe lassen sich zwei Portale erschaffen, die miteinander verbunden sind. Im Koop-Modus muss man zu zweit mehrere Räume mit Hindernissen überwinden und dabei auf Fallen achtgeben. Zusammen können insgesamt vier Portale geschaffen werden und die Kombinations-Möglichkeiten sind gleich verdoppelt. Eine witzige Story wird nebenbei auch noch geboten.

Allerdings darf man bei "Portal 2" kein Partyspiel erwarten. Das Spiel ist daher eher für diejenigen interessant, die gerne Rätsel lösen, die teilweise sehr komplex werden können. Dafür ist der Moment umso schöner, wenn die Herausforderung gemeistert wurde.

Cuphead - Bockschwerer Side-Scroller im Mickey-Mouse-Look (Xbox One, Nintendo Switch)

+ "Cuphead" glänzt vor allem durch den Comic-Look, das Gameplay ist jedoch sehr herausfordernd. © StudioMDHR

Die süße Zeichentrick-Grafik täuscht ein wenig, denn bei "Cuphead" handelt es sich um ein bockschweres und herausforderndes Spiel. Zu zweit im Koop-Modus wird es sogar noch schwieriger, die Level zu meistern. Die Spieler schlüpfen in die Rollen von Cuphead und Mugman und müssen die Passagen durch Laufen, Springen und Schwingen überstehen. Aus ihren Fingern können sie zudem Schüsse abgeben und sich so gegen die Gegner wehren. Am Ende jedes Levels steht ein anspruchsvoller Bosskampf bevor. Bis der Endgegner besiegt ist, kann es schon einige Versuche brauchen und die Frustration dementsprechend groß werden.

"Cuphead" ist optisch definitiv ein Hingucker - besonders für Zeichentrick-Fans im Stile von Mickey Mouse. Doch Neulinge werden sich an diesem Titel die Zähne ausbeißen. Selbst Gaming-Veteranen erwartet hierbei eine große Herausforderung.

