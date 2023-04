PS Plus Mai 2023: Erstes Gratis-Spiel für PS4 und PS4 bekannt – „Wuff“

Von: Aileen Udowenko

Das erste Gratis Game für PS Plus im Mai 2023 steht fest. Abonnenten des Dienstes können sich auf knifflige Level und süße Hunde freuen.

Hamburg – Alle PS Plus Extra- und Premium-Abonnenten aufgepasst, denn der erste Gratis-Titel für Mai 2023 wurde bekannt gegeben. Sony packt dieses Mal ein ganz besonderes Game auf die Liste, welches auch zeitgleich sein Debüt feiert. Mit dem Abo können sich Fans im Mai also direkt ins brandneue Spiel stürzen.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2022)

PS Plus: Erstes Spiel für Mai 2023 bekannt – Dieser Titel kommt ins Abo

Das Spiel kommt zu PS Plus: Ganz frisch zum Release schafft es das Spiel Humanity in den PS Plus Katalog. Der Platformer wird allerdings nur exklusiv in den Extra- und Premium-Abos von Sony verfügbar sein. Essential-Kunden gehen also leer aus. Ab dem 16. Mai können sich Spieler dann in das etwas andere Hunde-Abenteuer stürzen. Hier seht ihr alle Daten im Überblick.

Game: Humanity

Humanity Release: 16. Mai 2023

16. Mai 2023 Abos: Extra und Premium

Das Spiel, das sich hinter dem unscheinbaren Namen versteckt, scheint es allerdings ganz schön in sich zu haben. Denn wie der Trailer des Spiels vermuten lässt, wird es wohl ziemlich wuselig. Hier ist der verrückte Trailer zu Humanity.

PS Plus: Erstes Spiel im Mai beweist, dass Hunde die besten Freunde des Menschen sind

Das ist Humanity: Humanity schafft es als erstes Spiel im Mai 2023 in den PS Plus Katalog. Mit dem irren Hunde-Game ist Spaß mit Sicherheit vorprogrammiert. Als niedlicher Shiba Inu müssen Spieler Menschenmengen sicher von einem Level ins andere bringen. Hierbei müssen knifflige Puzzle-Rätsel gelöst werden.

In Humanity gibt es allerdings nicht nur vorgefertigte Level mit gefährlichen Hindernissen für Hund und Mensch, sondern auch einen Level-Editor. Dieser soll es Spielern ermöglichen, ihre eigenen Level zu erschaffen und mit der Community zu teilen. Das Hunde-Abenteuer hat mit all seiner Verrücktheit auf jeden Fall das Potenzial zu überraschen. Wenn die Wartezeit bis zum 16. Mai allerdings zu lang werden sollte, können Abonnenten auch noch in den bisherigen PS Plus Games stöbern.