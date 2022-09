PS Plus: Gratis-Spiele für September 2022 angekündigt – Diese Games stecken im Abo

Von: Janik Boeck

PS Plus: TOEM ist Teil der Gratis-Spiele im September 2022 © Sony / Somethin We Made (Montage)

PS Plus bietet Abonnenten auch im September 2022 wieder kostenlose Spiele. Dies sind die kostenlosen PS4- und PS5-Games von Sony für eure Konsole.

San Mateo, Kalifornien – Sony beglückt die Fans jeden Monat aufs Neue mit frischen Inhalten im Abo für PS4 und PS5. Die Gratis-Games in PS Plus kommen dabei mal mehr, mal weniger gut an. Nun wurden die Gratis-Spiele für PS Plus im September 2022 angekündigt. Fans, die auf echte Blockbuster gehofft hatten, könnten enttäuscht werden.

ingame.de verrät die drei neuen Gratis-Spiele für PS Plus im September 2022.

Der Leak rund um die PS Plus Gratis-Spiele für September 2022 hat sich bewahrheitet. Im ersten Herbstmonat des Jahres warten drei Spiele auf die Fans, die unterschiedlicher nicht sein könnten.