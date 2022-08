PS Plus bekommt weiteres Gratis-Spiel – doch nicht in Deutschland

Von: Aileen Udowenko

PS Plus bekommt weiteres Gratis-Spiel – doch nicht in Deutschland © Sony/pixabay (Montage)

Auch im August bekommen Abonnenten von PS Plus wieder drei Gratis-Spiele. In Asien bekommen die Spieler sogar einen weiteren Koop-Hit dazu.

San Mateo – Auch im August 2022 hat PS Plus Essential wieder drei Spiele im Gepäck. Diesmal gibt es sogar richtige Hochkaräter für PS5 und PS4. PS Plus Besitzer können sich auf Tony Hawks Pro Skater, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares freuen. Und wie sich zeigt, sind die Fans mit diesem Angebot auch sehr zufrieden. Doch in Asien schaffte sogar noch ein viertes Gratis-Game auf die Liste und dabei handelt es sich um einen echten Koop-Kracher. Doch bleibt den deutschen Nutzern vorenthalten.

In Asien schaffen es immer wieder Zusatz-Spiele in das PS Plus Abo, die es bei uns nicht gibt. Doch dieses Mal trifft es gerade die Koop-Liebenden-Gamer*innen sehr hart. Denn hierzulande muss auf das Spiel Unrailed verzichtet werden. Allerdings können sich auch die restlichen PS Plus Spiele im August sehen lassen.