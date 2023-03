PS Plus April 2023: Ankündigung der Gratis-Games – Erstes Spiel bekannt

Von: Joost Rademacher

Eigentlich gibt es die Ankündigung der neuen PlayStation Plus-Spiele immer erst gegen Ende des Monats. Doch nun ist schon das erste Spiel bekannt gegeben worden.

Update vom 15.03.2023, 09:00 Uhr: Das erste PS Plus Spiel im April ist bekannt. So kündigt Sony völlig überraschend den ersten Titel an. Alle Details zum Spiel findet ihr hier: PS Plus April 2023: Erstes Gratis-Spiel für PS4 und PS5 bekannt – Das steckt drin

Ursprüngliche Meldung vom 03.03.2023: San Mateo, Kalifornien – Wer eine PS5 oder PS4 besitzt, kann mit PlayStation Plus, kurz PS Plus, regelmäßig ein paar kostenlose Spiele abstauben. Konsolenhersteller Sony beschenkt seine Fans und Abonnenten für jeden Monat mit 3 Gratis-Titeln, die sie mit einem aktiven Abo des Online-Services einfordern und unbegrenzt spielen können. Auch im April 2023 wird es wieder neue monatliche Spiele geben, das Datum für die Ankündigung und den Release steht schon jetzt fest.

Name des Dienstes PS Plus (PlayStation Plus) Monatliche Kosten 8,99 Euro Anbieter Sony Interactive Entertainment (SIE) Vorteile 2 mtl. Gratis-Spiele, Zugang zum PS4/5 Online-Multiplayer, exklusive Rabatte im PlayStation-Store, 100 GB Online-Speicher Aktive Mitgliedschaften 48 Millionen User*innen (Stand: Dezember 2022)

PS Plus April 2023: Datum und Uhrzeit der Ankündigung – Das ist der Termin

Wann werden die PS Plus Spiele für April 2023 bekannt gegeben? Die Ankündigung der Gratis-Spiele für den kommenden Monat bei PS Plus kommt immer nach einem festen Termin. In der Regel enthüllt Sony die neuen Games immer am vorherigen Mittwoch des ersten Dienstags eines Monats, um 17:30 Uhr deutscher Zeit.

PS Plus April 2023 Gratis-Spiele: Wann kommt die Ankündigung? © Sony Interactive Entertainment / Pixabay (Montage)

Für die PS Plus Gratis-Spiele im April 2023 bedeutet das, dass Sony die Spiele am 29. März bekannt geben dürfte. Es hat in der Vergangenheit die eine oder andere Abweichung von der Regel gegeben, meistens verzögert die Bekanntgabe sich aber höchstens um wenige Stunden. Diesen Termin sollten Fans sich also merken:

Ankündigung der PS Plus Gratis-Spiele: 29. März 2023, um 17:30 Uhr

Wir haben in der Redaktion schon eine Liste mit möglichen PS Plus Gratis-Spielen für April 2023 erstellt, die wir uns im PlayStation-Abo vorstellen können.

PS Plus April 2023: Release der Gratis-Spiele – Wann kommen die kostenlosen Games?

Wann erscheinen die PS Plus Spiele im April 2023? Der Termin für die Ankündigung der Gratis-Games klingt im ersten Moment verwirrend, ergibt aber Sinn, wenn man sich den Release der Spiele ansieht. So wie bei der Enthüllung fährt Sony auch für die Freischaltung der kostenlosen Titel bei PS Plus eine feste Regelung. Der Release passiert immer am ersten Dienstag eines Monats, entsprechend erfolgt die Ankündigung am vorherigen Mittwoch. Der nächste Schwung an Spielen kommt also am 4. April 2023. Bis dahin kann man noch die aktuellen Gratis-Spiele von PS Plus im März 2023 einfordern.

Release der PS Plus Gratis-Spiele April 2023: 4. April 2023, um 14:00 Uhr

Welche Spiele könnten zu PS Plus kommen? Häufig gibt es schon im Voraus Leaks zu den kommenden Gratis-Spielen von PS Plus. Auch für den April 2023 könnte das wieder passieren, wenn auch erst zu einem späteren Zeitpunkt. Fans und Abonnenten des Online-Services haben aber eine genaue Vorstellung, welche Spiele sie noch spielen wollen. Fans von PS Plus haben 9 Hammer-Titel für 2023 gefordert.

PS Plus April 2023: Die Gratis-Games für PS4 und PS5 von Sony – Die Fans haben ganz klare Wünsche © Sony / ingame

Sony scheint aber auf die Community zu hören, einige der geforderten Spiele sind aktuell schon im Abo enthalten. Diesen Monat können Fans sich den Shooter Battlefield 2023 bei PS Plus sichern und der Zeitpunkt dafür ist ideal. Das Spiel war 2021 mit zahlreichen Bugs und Problemen erschienen. Nach zahlreichen Updates ist es inzwischen aber in einem mehr als spielbaren Zustand, in dem es auch mit den größeren Spielen des Genres mithalten kann.

