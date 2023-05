Promo Code für Pokémon GO: Diese Boni hat der Mai 2023 parat

Von: Daniel Neubert

Hier gibt es die aktuellen Promo Codes für Pokémon GO im Mai 2023 auf einen Blick. Wir verraten obendrein, wie sie eingelöst werden müssen.

San Francisco – Es kommt zwar nicht häufig vor, aber ab und zu zwängt sich Niantic, der Entwickler hinter Pokémon GO in seine Spendierhosen und lässt für die Spieler eine Runde Promo Codes springen. Zurzeit können Spieler dabei verschiedene nützliche Items erhalten, die das Leben leichter machen. Diese Codes sind teilweise jedoch zeitlich begrenzt.

Ingame.de verrät im Artikel alle aktuellen Codes auf, damit die Spieler von Pokémon GO von den Boni profitieren können.

Was ist ein Promo Code in Pokémon GO? Manchmal gibt es zwischen Niantic und anderen Firmen Werbekooperationen, die Spielern besondere Gegenstände schenken, die mit einer entsprechenden Marke zu tun haben. Es gibt jedoch kein festes Datum, an dem neue Promo Codes veröffentlicht werden. Es lohnt sich also, regelmäßig nach den neusten Codes zu suchen.