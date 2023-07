Power-Leveln hart generft – Spieler in Diablo 4 müssen wieder grinden

Von: Joost Rademacher

Der neue Patch für Diablo 4 liefert Nerfs in nahezu allen Bereichen. Auch auf eine beliebte Methode zum schnellen Leveln müssen Fans verzichten.

Irvine, Kalifornien – Ein umfangreicher neuer Patch für Diablo 4 ist erschienen und hinterlässt verbrannte Erde. Blizzard hat mit dem Update für Season 1 zahlreiche Nerfs angekündigt, jetzt wird das Ausmaß der Nerfs erst so richtig klar. Über 6600 Wörter sind die Patch Notes lang, fast nichts am Spiel ist unangetastet geblieben. Auch eine beliebte Taktik zum Power-Leveln fällt für viele Spieler jetzt weg. Damit dürfte der Grind auf die höheren Level eine ganze Weile länger dauern.

Das neue Update für Diablo 4 sollte vor dem Beginn von Season 1 noch einmal für umfangreiche Anpassungen und Veränderungen im Spiel sorgen. Schon im Vorfeld war bekannt, dass Blizzard alle Klassen in Diablo 4 nerfen wolle. Noch dazu kamen beim Update aber umfangreiche Nerfs an Dungeons, an Schadenswerten und an verdienten XP durch getötete Gegner.