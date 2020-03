Pokimane: Ist ihr Liebesleben wirklich so wild? Streamerin macht Statement

Es gibt viele Gerüchte um das Liebesleben der Streamerin Pokimane. Um den Spekulationen nun endlich ein Ende zu setzen gibt es jetzt ein Statement von ihr.

Pokimane – mit Fortnite zum Durchbruch

– mit Fortnite zum Durchbruch Wilde Spekulationen über das Liebesleben der Streamerin kursieren.

Pokimane schreitet persönlich ein

Kalifornien, USA - Imane Anys, besser bekannt als Pokimane, unterhält jeden Tag mehrere tausend Zuschauer in ihrem Twitch-Stream* und Millionen auf ihrem erfolgreichen YouTube-Kanal. Ihre Karriere begann die 23-Jährige mit dem Spielen von League of Legends. Über die Jahre veränderten sich jedoch ihre Vorlieben und sie wechselte zum Battle-Royale-Shooter* Fortnite. Durch diesen Schritt gelang ihr der endgültige Durchbruch und sie konnte über 4 Millionen Abonnenten auf YouTube generieren. Nun tauchten die wildesten Gerüchte bezüglich ihres Liebeslebens auf. Urheber sind ausgerechnet ihre Streamer-Kollegen.

Pokimane: Streamer verbreiten Gerüchte über wildes Liebesleben

Pokimane versteht sich mit mehreren Twitch-Streamern sehr gut. Sie ging sogar soweit, dass sie mit den Mitgliedern ihrer Streaming-Gruppe namens OfflineTV in ein Haus in Kalifornien zog. Was die gebürtige Marokkanerin jedoch nicht leiden kann ist, wenn Leute hinter ihren Rücken über sie reden. So passiert in einem Animal Crossing-Stream von Riley. Die Streamerin behauptete, dass Pokimane wahrscheinlich schon einen Freund hätte, und ihn bereits seit 6 Jahren daten würde. Die überwiegend männliche Zuschauerschaft geriet durch diese Aussage in Panik und informierte Pokimane umgehend auf eigene Faust.

Pokimane zerschlägt die wilden Spekulationen um ihr Liebesleben

Als Pokimane von dieser Behauptung Wind bekam, dauerte es nicht lange, bis sie in ihrem Stream auf Twitch Stellung bezog. "Wisst Ihr eigentlich wie merkwürdig es ist, wenn irgendwelche Leute über so einen Sche** reden?"

Pokimane scherzte zudem über die Aussage, wie lange sie schon diese ominöse Person daten würde. "Wenn ich tatsächlich jemanden 6 Jahre daten würde, sollten wir jetzt besser verheiratet sein." Auch wenn Pokimane fast täglich streamt, verrät die Streamerin ihren Zuschauern nur sehr wenig über ihr Privatleben.

+ Pokimane hat die Schnauze voll von Spekulationen rund um ihr Liebesleben, © Facebook: Pokimane

In einer Runde Fortnite mit einem ihrer Fans, gestand sie, keinen Freund zu haben.* Ob sich dies mittlerweile verändert hat, wolle Pokimane ihren Zuschauern auf Twitch indes nicht verraten. Auch der erfolgreichste Streamer Deutschlands hat momentan Streit. Wie ingame.de* berichtet, brachte ein Corona Video auf YouTube MontanaBlack auf die Palme.*

Quelle: ingame.de

Rubriklistenbild: © Instagram: Pokimane