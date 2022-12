Pokémon GO: Raids Dezember 2022 – Diese Shinys sind besonders selten

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Raids Dezember 2022 – Zwei seltene Shinys warten auf euch © Niantic / Bob Canning, Unsplash.com / ingame.de (Montage)

Der Dezember 2022 in Pokémon GO steckt voller Überraschungen. Auf zwei Raids können die Spieler sich besonders freuen. Hier gibt es eine Übersicht aller Events.

San Francisco – Zum Jahresabschluss hat Niantic den Dezember mit jeder Menge Raids für ambitionierte Pokémon Trainer gespickt. Um immer auf dem Laufenden bleibt, haben wir hier unsere Monatsübersicht für alle Raids, die im Dezember 2022 in Pokémon GO stattfinden. Mit den legendären Bossen Viridium, Terrakium und Kobalium wird den Spielern mit Sicherheit nicht so schnell langweilig, denn sie können durchaus spannende Partien liefern und sind auch in ihrer seltenen Form anzutreffen.

ingame.de verrät im Artikel, wann die Raid-Events im Dezember 2022 in Pokémon GO stattfinden.

Im letzten Monat des Jahres warten wieder jede Menge Raids auf die Spieler von Pokémon GO. Dabei sollte man unbedingt die Raids in der zweiten Monatshälfte im Hinterkopf behalten, dort gibt es nämlich eine gute Chance, um sich Kyurem und Kobalium in ihrer seltenen Shiny Form zu sichern. Es lohnt sich also, dranzubleiben, die Zeit über die Feiertage zu nutzen und Pokémon GO zu spielen.