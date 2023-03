Pokémon GO: Zwei Raidbosse in Jahreszeit „Rising Heroes“

Von: Janik Boeck

Rampenlicht Stunde Pokémon GO im Februar 2023 © Niantic / Game Freak (Montage)

Die neue Jahreszeit in Pokémon GO heißt Rising Heroes. Es gibt zwei neue Raidbosse.

San Francisco – In Pokémon GO steht die neue Jahreszeit an. Niantic bringt mit der neuen Season gleich zwei neue Raidbosse für das Spiel. Trainer dürfen sich erstmals auf Regieleki und Regidrago aus der 8. Generation freuen. Aber wie stark werden die beiden Pokémon?

ingame.de erklärt, wie stark die zwei neuen Raidbosse in der Jahreszeit „Rising Heroes“ von Pokémon GO.

Am 1. März soll die neue Jahreszeit „Rising Heroes“ in Pokémon GO starten. Bislang ist noch nichts zur neuen Season bekannt.