Pokémon GO: Weltmeisterschaften-Event gestartet – alle Herausforderer finden

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Weltmeisterschaften-Event gestartet – alle Herausforderer finden © Niantic / Nintendo /ingame.de (Montage)

Am 18. August beginnen die Pokémon-Weltmeisterschaften und auch Pokémon GO nimmt daran teil. Im Spiel treffen Trainer auf sechs Herausforderer.

San Francisco – In Pokémon GO ist das Weltmeisterschaften-Event gestartet. Denn in London laufen aktuell die Weltmeisterschaften in Pokémon und zahlreiche Spieler werden gegeneinander antreten. Im Spiel vom Entwickler aus San Francisco werden sich die Trainer auch in zahlreichen Kämpfen beweisen müssen.

ingame.de enthüllt, wo man die Herausforderer in Pokémon GO findet und wie man sie besiegt.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Alle Herausforderer zum Weltmeisterschaften-Event finden und besiegen

Insgesamt gibt es zum Pokémon GO Weltmeisterschaften-Event sechs Herausforderer, die es zu besiegen gilt. Früher nannte man die Charaktere „Fashion Herausforderer“, mittlerweile werden sie aber nur noch Herausforderer genannt.