Pokémon GO: Web Store lockt mit günstigeren Preisen für Münzen

Von: Ömer Kayali

Pokémon-GO-Spieler erhalten mit dem Web Store eine neue und günstigere Möglichkeit, PokéMünzen zu kaufen. In einigen Ländern ist er bereits verfügbar.

San Francisco, Kalifornien – Mit den PokéMünzen in Pokémon GO können Spieler spezielle Items und Upgrades erwerben. Bislang war der Shop im Spiel die einzige Möglichkeit, die Ingame-Währung zu kaufen. Die Entwickler von Niantic führen nun eine neue Option ein: den Pokémon GO Web Store. Dieser lockt mit günstigeren Preisen für PokéMünzen. Ist der Web Store schon in Deutschland verfügbar?

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO Web Store: Wann ist er auch in Deutschland verfügbar?

Was ist passiert? In einigen Regionen ist der Pokémon GO Web Store bereits zugänglich. Auf Reddit berichten Spieler aus den jeweiligen Ländern, dass sie dort für PokéMünzen weniger Geld bezahlen und beim Kauf zudem zusätzliche Coins gratis erhalten. Ein User aus Norwegen hat die Preise aus dem Web Store geteilt. So fallen sie in Euro umgerechnet aus:

Anzahl PokéMünzen Preis im Ingame-Store Preis im Pokémon GO Web Store 1.200 Coins 10,35 € 9,48 € – plus 60 Coins geschenkt 2.500 Coins 21,65 € 19,04 € – plus 150 Coins geschenkt 5.200 Coins 43,39 € 38,17 € – plus 350 Coins geschenkt 14.500 Coins 112,17 € 94,78 € – plus 1.000 Coins geschenkt

Quelle: Reddit

Wann kommt der Web Store nach Deutschland? Die deutsche Seite des Pokémon GO Web Stores ist zwar bereits online, allerdings lassen sich dort aktuell noch keine Käufe tätigen. Wer den Link öffnet, bekommt die Nachricht: „Demnächst erhältlich –

Es ist derzeit nicht möglich, Käufe in dieser Region zu tätigen. Möglicherweise ändert sich das in Zukunft.“ Einen genauen Termin hat Niantic noch nicht genannt.

Pokémon GO: Web Store lockt mit günstigeren Preisen für Münzen © Silas Stein/dpa/Niantic

Immerhin zeigt der neue Onlineshop, dass Spieler aus Deutschland bei jedem Kauf ebenfalls Bonus-Coins kostenlos erhalten. Diese Kaufoptionen für PokéMünzen stehen zur Auswahl:

1.200 PokéMünzen plus 60 Coins extra

2.500 PokéMünzen plus 150 Coins extra

5.200 PokéMünzen plus 350 Coins extra

14.500 PokéMünzen plus 1.000 Coins extra

Es ist zu erwarten, dass der deutsche Pokémon GO Web Store ebenfalls mit attraktiveren Konditionen für Spieler an den Start gehen wird. Da Niantic vor kurzem die Preise für Fern-Raids in Pokémon GO erhöht hat, ist der Onlineshop eine willkommene Sparmaßnahme für Fans des Spiels.