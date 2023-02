Pokémon GO: Valentinstag-Event – Coiffwaff in Herzchenschnitt-Form bekommen

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Coiffwaff Herzchenschnitt-Form zum Valentinstag – So bekommt ihr sie © Niantic/unsplash (Montage)

Coiffwaff kommt zum Valentinstag in Pokemon GO mit einem ganz besonderen Haarschnitt um die Ecke. So bekommen Trainer die beliebte Herzchenschnitt-Form.

San Francisco – Das Valentinstag-Event in Pokémon GO hat viele tolle Boni im Gepäck. Neben einer befristeten Forschung und einer globalen Herausforderung können Trainerinnen und Trainer auch ein ganz besonderes Coiffwaff bekommen. Denn passend zum Tag der Liebe können Spieler ihrem Pudel-Pokémon einen Herzchenschnitt verpassen.

ingame.de verrät alles zu Coiffwaffs Herzchenschnitt-Form bei Pokémon GO.

Coifwaff kann in Pokémon GO aber noch mehr Formen annehmen, allerdings sind die meisten regional limitiert. Falls Trainer also vorhaben, ihre Coiffwaff-Sammlung zu vervollständigen, solltet diese das Valentinstag-Event auf jeden Fall nutzen, um sich die Herzchenschnitt-Form zu sichern.