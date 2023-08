Pokémon GO Spieler entdecken Trick für schnelle Münzen

Von: Joost Rademacher

Wer in Pokémon GO ein Monetigo entwickeln will, braucht eine Menge Gierspenst-Münzen. Zum Farmen hat ein Spieler einen einfachen Trick entdeckt.

San Francisco – Seit einigen Monaten können Trainer endlich Gierspenst in Pokémon GO fangen. Das Monster vom Typ Geist erweist sich aber als echter Geldfresser. Wer es zu Monetigo entwickeln will, muss satte 999 Gierspenst-Münzen im Mobilegame (und auf der Switch) sammeln. Für viele Fans mag das nach zu viel Aufwand klingen. Das muss es aber nicht sein, ein Trainer hat einen simplen, aber cleveren Trick entdeckt, um in Pokémon GO mit Gierspenst-Münzen geradezu überhäuft zu werden.

Wie der Trick für Gierspenst-Münzen in Pokémon GO funktioniert, erfahren Sie hier.

Reddit-User u/Sebastian_Adventure hat im Forum zu Pokémon GO ein Bild von einer Methode gepostet, die ihm und ein paar Freundinnen einen riesigen Vorrat an Münzen eingebracht haben soll. „Wir schwimmen in Gierspenst-Münzen“ schrieb er dazu in der Bildüberschrift.