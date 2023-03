Pokémon GO: Schummelei bezahlt sich nicht – Spieler lernt es auf die harte Tour

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: Keine Shinys für Cheater – Spieler bekommt saftige Quittung fürs Schummeln © Niantic / Unsplash.com / Usman Yousaf / Evgeny Tchebotarev / ingame.de (Montage)

Wer in Pokémon GO schummelt, muss sich der Konsequenzen bewusst sein. Ein Spieler musste jetzt auf die harte Tour lernen, dass sich mogeln nicht bezahlt macht.

San Francisco – Seit letztem Jahr gibt es in Pokémon GO den sogenannten „täglichen Abenteuerrauch“ den Entwickler Niantic eingeführt hat. Doch das Item hält nur 15 Minuten an, viele Spieler versuchen allerdings immer wieder den Gegenstand, welcher Pokémon anlockt noch mehr zu ihren Gunsten zu nutzen. Ein besonders dreister Spieler musste jetzt die Konsequenzen für sein Verhalten tragen, als ihm ein seltenes Shiny begegnete.

ingame.de verrät alles über die Hintergründe und erklärt, warum sich mogeln in Pokémon GO nicht bezahlt macht.

Um das meiste aus Pokémon GO herauszuholen, hat der Spieler sich offenbar kurzerhand hinter das Lenkrad seines Autos geschwungen und während der Fahrt das Handy-Spiel gespielt. Doch sein gefährliches Verhalten wurde offenbar umgehend vom Karma bestraft. Während der Fahrt tauche ein besonders seltenes Monster auf.