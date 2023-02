Pokémon GO: Proto Groudon und Kyogre kontern – 20 gute Monster

Von: Janik Boeck

Proto Groudon und Proto Kyogre besiegen © Niantic / Nintendo (Montage)

Proto Groudon und Proto Kyogre sind starke Raid-Bosse in Pokémon GO. So besiegt man sie.

San Francisco – In Pokémon GO werden die Proto-Raids eingeführt. Bei diesen haben Trainer die Gelegenheit erstmals Proto Groudon und Proto Kyogre im Kampf herauszufordern und anschließend zu fangen. Hier sind die jeweils 20 besten Konter für Proto Groudon und Proto Kyogre in Pokémon GO, mit denen Trainer die Raid-Bosse am besten besiegen können.

ingame.de zeigt die besten Konter, um Proto Groudon und Proto Kyogre zu besiegen.

Proto Groudon ist vom Typ Feuer und Boden. Damit hat der Raidboss aus dem Proto-Raid in Pokémon GO zwei Schwächen.