Pokémon GO News in Kalenderwoche 36 – neue Events im September 2023

Von: Philipp Hansen

Pokémon GO News in Kalenderwoche 36 – neue Events im September 2023 © Google

Heute solltet man in Pokémon GO wieder eine Reihe von Events beachten – und ausnutzen. Hier die Übersicht mit den täglichen Pflichtterminen.

San Francisco – In Pokémon GO stehen endlich die neuen Starter aus Paldea im Fokus. Es gibt neue Events, Spezialforschungen und natürlich viele Boni, die man ausnutzen sollte. Am heutigen Mittwoch, dem 6. September, erscheint aber eine etwas ältere Ultrabestie in der Raid-Stunde. Doch Katagami sollt in keinem Team fehlen, praktisch, dass hier die besten Konter gegen das Monster warten.

ingame.de kennt alle Pflichtterminen diese Woche in Pokémon GO:

Pokémon GO News heute: Katagami in der Raid-Stunde und neue Events – 6. September 2023In Pokémon GO startet eine komplett neue Jahreszeit. „Reichlich Abenteuer“ läuft bis in den Dezember und beschert uns natürlich wieder reichlich neue Events, Rampenlichtstunden und Raids. Damit man kein Event verpasst, gibt es auf ingame.de den großen Überblick.