Pokémon GO: Neues Shiny kommt bald – doch es ist mit viel Aufwand verbunden

Von: Adrienne Murawski

Pokémon GO: Neues Shiny kommt bald – doch es ist mit viel Aufwand verbunden © Niantic/The Pokémon Company/Unsplash (Montage)

Shiny sind Pokémon mit einer besonderen Farbe und daher sehr begehrt. Schon bald wird es ein neues Monster in Pokémon GO geben, doch es ist schwer zu fangen.

Taipeh – In Pokémon GO gibt es bereits über 800 Pokémon zu fangen und ständig werden neue hinzugefügt. Denn die neuesten Editionen der Hauptreihe haben es noch gar nicht ins Spiel von Niantic geschafft. Außerdem veröffentlicht der Entwickler nicht sofort alle Monster einer Generation, sondern bringt nach und nach immer wieder neue Pokémon ins Spiel. Auch Shinys werden meist gesondert ins Spiel eingeführt. In Kürze gibt es ein neues Shiny in Pokémon GO, doch nicht alle Trainer werden es fangen können.

Erst kürzlich konnten sich Trainer über einen Schwung neuer Monster freuen. Mit den Hisui-Entdeckungen tauchten in Pokémon GO gleich mehrere neue Pokémon auf. Die dazugehörigen Shinys sind jedoch noch nicht im Spiel aufgetaucht. In Kürze bekommen Fans aber endlich ein brandneues Shiny.