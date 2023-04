Meist erwartetes Monster kommt endlich zu Pokémon GO – Alles zu „Ein intuitiver Held“

Von: Daniel Neubert

In Pokémon GO wurde ein neues Event unter dem Titel „Ein intuitiver Held“ angekündigt. Im Artikel verraten wir, welches starke Pokémon endlich ins Spiel kommt.

San Francisco – Den Monatsauftakt im Mai 2023 in Pokémon GO macht Entwickler Niantic mit einem neuen Event, das ein heiß erwartets Pokémon endlich ins Spiel bringt. Darüber hinaus gibt es verschiedene Boni und Vortiele, von denen Spieler profitieren können. Neben zwei neuen Pokémon gibt es auch besondere Spawns, bestimmte Monster schlüpfen häufiger und eine kostenlose Spezialforschung wird verfügbar sein. Im Artikel geben wir eine Übersicht und ordnen ein, ob sich das Event für Spieler lohnt.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ – Alle Termine, Zeiten und Boni auf einen Blick

Wann startet das Event? Das neue Event startet direkt zum Monatsanfang und eröffnet den Mai für Pokémon GO-Spieler. Das Motto des Events lautet „Ein intuitiver Held“ und wird kommenden Dienstag starten. Hier sind alle wichtigen Eckdaten:

Start des Events: Dienstag, 2. Mai 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit)

Dienstag, 2. Mai 2023 – 10:00 Uhr (Ortszeit) Ende des Events: Montag, 8. Mail 2023 – 20:00 Uhr (Ortszeit)

Pokémon GO: Brandneues Monster in aktuellem Event – Alle Boni und Spezialforschungen © Niantic /ingame.de (Montage)

Welche Boni gibt es beim Event? Um den Spielern die Umweltwoche 2023 schmackhaft zu machen, hat Entwickler Niantic für die Pokémon GO-Fans einige Boni in petto. Besonders spannend sind dabei die Spawns sowie die zwei neuen Pokémon. Hier sind alle Boni auf einen Blick aufgelistet.

Erhöhte Chance auf das Ausbrüten von Schillernden Pokémon aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern

Doppelte Schlüpf-EP

Doppelter Schlüpf-Sternenstaub



Besondere Pokémon schlüpfen aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern

Besondere Pokémon schlüpfen aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern Spezialforschung: Ein intuitiver Held

Pokémon bei Feldforschungen

Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ – Zwei neue Pokémon, Eier und die Spezialforschung

Welche neuen Pokémon kommen ins Spiel? Ignivor sowie seine Weiterentwicklung Ramoth kommen endlich zu Pokémon GO. Ramoth ist eine Mischung aus Feuer- und Käfer-Pokémon, und neben Thermopod und seiner Weiterentwicklung Infernopod das einzige Monster mit dieser Typenkombination, was Ramoth einzigartig macht. Ramoth hat es sogar auf die Liste der 5 besonders starken Pokémon, die im Spiel noch fehlen, geschafft. Aber auch abgesehen von seiner seltenen Typenkombination ist Ramoth mit 4.106 WP auf Level 50 verhältnismäßig stark.

Das Käfer-Pokémon Ramoth © Nintendo / The Pokémon Company / ingame.de (Montage)

Gibt es Ignivor, Frubalia und Ramoth Shiny? Nein, bisher gibt es die beiden Pokémon nicht in ihrer Shiny-Form. Auch aus Eiern kann Ignivor nicht als Shiny-Pokémon schlüpfen.

Dieses Pokémon gibt es bei der Spezialforschung: Auf die Spieler wartet eine besondere Spezialforschung mit Spark! Als Belohnung für den Abschluss der Spezialforschung gibt es eine Begegnung von Elekid mit einem Accessoire im Stil von Spark, was in dieser Jahreszeit nur bei diesem Event möglich sein wird. (*Shiny-Pokémon)

Elekid* mit einem Accessoire im Stil von Spark





Diese Pokémon gibt es bei der Feldforschung: Durch das Lösen der Feldforschungaufgaben könnt ihr auf einige starke und seltene Pokémon treffen. Bis auf Magenton sind sogar alle nachfolgenden Monster auch als Shiny möglich.

Magneton

Chaneira*

Elektek*

Magmar*

Relaxo*

Mantax*

Palimpalim*

Folgende Pokémon können während des Events aus Eiern schlüpfen: Bei diesem Event habt ihr die Chance auf verschiedene Monster aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern. Aber auch aus den 7km-Eiern könnt ihr besondere Pokémon bekommen. Hier seht ihr alle Monster in einer Liste.

Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 2-km-, 5-km- und 10-km-Eiern:

Ignivor

Die folgenden Pokémon schlüpfen aus 7-km-Eiern:

Pantimimi*

Wonneira*

Mantirps*

Praktibalk*

Laukaps*

Milza*

Schnuthelm*

Viscora

Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ – Lohnt sich das Event?

Lohnt sich die Teilnahme an dem Event in Pokémon GO? Viele Spieler warten schon sehr lange und sehnsüchtig auf Ramoth und seine Vorstufe Ignivor. Das Pokémon ist durch seine Kombination zweier gegensätzlicher Typen so besonders. Außerdem ist Ramoth ziemlich stark und kann ein mächtiger Angreifer werden. Doch das Event hat noch mehr zu bieten: Ihr könnt zum ersten Mal einem Shiny Mantirps in Pokémon GO begegnen. Ihr solltet euch das Event also auf keinen Fall entgehen lassen.

Welche Events laufen gerade in Pokémon GO? Der Mai steht vor der Tür und hat jede Menge Events im Gepäck! Um bestens informiert zu sein, möchten wir hier unsere Monatsübersicht für den Mai 2023 in Pokémon GO empfehlen. Dort gibt es alle Events in einer praktischen Übersicht. Wir wünschen weiterhin viel Spaß mit unseren Tipps und Guides.