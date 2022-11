Pokémon GO: Mega-Raid-Tag im Dezember – Lohnt sich das Event?

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Lohnt sich der Mega-Raid Tag mit Sumpex, Lohgock und Gewaldro? © Niantic / Nintendo / ingame.de (Montage)

Der Dezember in Pokémon GO beginnt und startet direkt mit einem ganz besonderen Event. Wir verraten alles zum Raid-Tag mit Sumpex, Lohgock und Gewaldro.

San Francisco – Gleich zu Beginn des kalten Wintermonats startet Entwickler Niantic den Dezember mit einem Event, das die Fan-Herzen von langjährigen Pokémon GO-Spielern höher schlagen lassen wird. Gleich drei Mega-Entwicklungen werden den Pokémon-Fans aufgetischt, welche sich wirklich sehen lassen können. Dabei gibt es noch weitere spannende Aspekte, die das Event für ambitionierte Spieler bietet.

ingame.de Artikel verrät, was man über den Mega-Raid-Tag wissen muss und ob sich das Event in Pokémon GO lohnt.

Beim Mega-Raid-Tag im Dezember können Spieler sich ein paar besondere Pokémon sichern, die zu den stärksten Monstern im ganzen Spiel gehören. Das Event bildet den Auftakt für den Weihnachtsmonat, in dem der Entwickler Niantic für die Spieler viele Überraschungen parat hat. Beim Raid-Tag gibt es außerdem verschiedene Boni, die die Spieler für ein kostenpflichtiges Ticket erwerben können.