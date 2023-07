Pokémon GO wegen Lootboxen unter Druck – Bald alle Shiny und Item-Dropraten öffentlich?

Von: Daniel Neubert

Neue Regeln für Lootboxen in Pokémon GO: In Großbritannien wurden neue Richtlinien festgelegt, die großen Einfluss auf das Spiel von Niantic nehmen könnten.

San Francisco – Pokémon GO, das Mobile-Spiel von Entwickler Niantic muss sich möglicherweise einer neuen Regelung beugen. Der britische Handelsverband für Spiele-Firmen hat auf ihrer Seite neue Branchengrundsätze veröffentlicht. Diese Regeln könnten dazu führen, dass Niantic den Inhalt sowie die Wahrscheinlichkeiten seltener Gegenstände in Pokémon GO angeben muss. Im Artikel klären wir, wer die neuen Regeln aufgestellt hat, was die Richtlinien besagen, wie verbindlich die Richtlinien sind und was sich dadurch im Spiel ändern könnte.

Name des Spiels Pokémon GO Release (Datum der Erstveröffentlichung) 06. Juli 2016 Publisher (Herausgeber) Niantic Serie Pokémon Plattformen Android, iOS Entwickler Niantic Genre Augmented Reality, Mobile

Pokémon GO wegen Lootboxen unter Druck – Neue Regeln sollen Transparenz schaffen

Worum geht es? Am 18. Juli 2023 veröffentlichte die UKIE auf ihrer Website neue Leitlinien für kostenpflichtige Lootboxen, die Niantic dazu verpflichten sollen, die Drop-Raten und einige Shiny-Quoten in Pokémon GO für die Spieler sichtbar zu machen. Doch die Regelungen betreffen in erster Hinsicht die Fans in Großbritannien, obwohl sich auch für die deutschen Spieler daraus Vorteile ergeben könnten.

Wer oder was ist die UKE? Die UKIE ist der Handelsverband für Videospiel-Firmen in Großbritannien. Der Verband ist keine staatliche Behörde, sondern ein Verband aus Firmen und Mitgliedern der Unterhaltungselektronik. Zu seinen bekanntesten Mitgliedern gehören Google, Nintendo, Sony und Microsoft. Niantic und die Pokémon Company sind allerdings bisher noch nicht als Mitglieder auf der Website angegeben.

Was besagen die Regeln? Die neuen Regeln sind das Ergebnis eines einjährigen Prozesses, den die britische Regierung angestoßen hatte. Lootboxen standen dort schon lange in der Kritik, sogar ein Verbot für Minderjährige stand im Raum. In Belgien und den Niederlanden wurden Lootboxen grundsätzlich verboten.

Insgesamt wurden von der UKIE elf neue Regeln festgelegt, in denen unter anderem steht, dass die Lootboxen klare Wahrscheinlichkeiten für wertvolle Spielgegenstände angeben müssen. Auch sollen Kontrollmechanismen eingeführt werden, um sicherzustellen, dass Minderjährige ohne Wissen und Zustimmung ihrer Eltern keine Lootboxen mehr kaufen können. In 12 Monaten soll überprüft werden, wie wirksam die neuen Regeln sind.

Was muss Niantic offen legen? Sollte Niantic die neuen Regeln in Großbritannien umsetzen, müssen nicht nur die Chancen angegeben werden, mit denen neue Shiny-Pokémon bei kostenpflichtigen Forschungen gefunden werden können, sondern auch, mit welcher Wahrscheinlichkeit seltene Gegenstände in den Lootboxen sind. Auch die Werte hinter Raid-Pässen und Forschungstickets im Allgemeinen müssten einsehbar sein. Die kostenlosen Shinys in freier Wildbahn sind davon nicht betroffen.

Pokémon GO wegen Lootboxen unter Druck – Muss sich Niantic an die Regeln halten?

Muss sich Niantic daran halten? Vereinfacht gesagt sind die neuen Regeln nur Richtlinien des Branchenverbandes, es handelt sich nicht um Gesetze. Jedoch wurde der Branchenverband UKIE von der Regierung beauftragt, diese Regeln festzulegen. Wenn sich an diese Regeln gehalten wird, sieht die Regierung davon ab, ein explizites Gesetz zu Lootboxen zu erlassen. Die UKIE legt also einen Branchenkodex fest. Niantic könnte theoretisch diese Regeln ignorieren.

Jedoch könnte sich die britische Regierung dann dazu genötigt fühlen, doch Gesetze zu erlassen, die sogar noch schärfer ausfallen würden, als die jetzigen Regeln der UKIE. Zudem würden vermutlich andere Unternehmen Niantic die Zusammenarbeit kündigen, da Niantic durch das Ignorieren der Regeln neue Gesetze für alle Unternehmen in der Branche provoziert hätte. Sich an die Regeln zu halten, gehört als für Unternehmen in Großbritannien also zum guten Ton.

Was sind Lootboxen? Eine Lootbox ist eine virtuelle Kiste, die Spielern erlaubt, seltene Gegenstände und Extras für das jeweilige Spiel zu erwerben, beispielsweise um sich im Spiel einen Fortschritt zu verschaffen. Diese Kisten werden mit echtem Geld bezahlt, das sich oft in eine virtuelle Währung innerhalb des Spiels umwandeln lässt. Der Knackpunkt ist jedoch, dass in den Lootboxen oft rein zufällige Inhalte sind, der Spieler kann nicht genau wissen, ob er den Gegenstand, den er möchte, überhaupt in der Kiste erhält, die er gerade kauft. Auch die Wahrscheinlichkeit, den gewünschten Gegenstand zu bekommen, wird nicht bekannt gegeben. Lootboxen stehen außerdem in der Kritik, da sie glücksspielähnliche Mechanismen bedienen. Sie stehen zudem im Verdacht, Glücksspielsucht zu fördern.

Pokémon GO wegen Lootboxen unter Druck – Was bedeuten die Änderungen für deutsche Spieler?

Wie wirken sich die Regeln auf deutsche Pokémon GO-Fans aus? Da die neuen Regeln in Großbritannien vom örtlichen Branchenverband entwickelt wurden, wird sich, auch wenn Niantic sich an den neuen Regeln orientiert, in Deutschland vermutlich nichts verändern. Für Niantic ist es ein klarer Nachteil, dass sie den Spielern verraten müssen, wie häufig ein seltenes Shiny-Pokémon erscheint oder wertvolle Gegenstände in einer bestimmten Kiste sein müssen.

Sollte es in Deutschland keine entsprechende Gesetzgebung geben, wird Niantic die Werte sicher nicht von sich aus preisgeben. Einen Vorteil hätte die Offenlegung in Großbritannien trotzdem für die Spieler in Deutschland.

So könnten deutsche Spieler profitieren: Sobald die Shiny-Raten und Dropraten für Lootboxen öffentlich bekannt sind, werden die Werte sicher ins Netz gepostet, wo sie weltweit von allen Spielern eingesehen werden könnten. Sofern Niantic die Dropchancen nicht für Großbritannien anpasst und für den Rest der Welt andere, unbekannte Werte festlegt, wären diese Informationen ein spannender Datensatz für alle Pokémon GO-Fans.

