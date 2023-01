Pokémon GO: Kecleon überrascht Fans – Lang ersehntes Monster kommt ins Spiel

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO: Kecleon überrascht Fans – Lang ersehntes Monster kommt ins Spiel © Niantic / The Pokémon Company (Montage)

Heute findet in Pokémon GO der erste Community Day von 2023 statt. Dazu gibt es eine besondere Überraschung: Das lang ersehnte Monster Kecleon kommt ins Spiel.

San Francisco, Kalifornien – Entwickler Niantic ruht sich zum Start von 2023 kaum aus und beschert den Fans von Pokémon GO reichlich neue Events und Inhalte. Für den heutigen 7. Januar haben sich Trainer und Trainerinnen weltweit schon auf den ersten Community Day des Jahres eingestellt, aber es gibt hinterher noch eine Überraschung: Im Laufe des Tages wird endlich das Chamäleon-Pokémon Kecleon ins Spiel kommen.

Die Sammlung von Pokémon in Niantics AR-Mobilegame ist inzwischen praktisch allumfänglich, aber ein paar Monster fehlen in der Auswahl bis heute. Dazu gehörte bis zuletzt auch Kecleon. Das Besondere an diesem eigentlich unscheinbaren Normal-Pokémon: Es war das letzte Monster aus der dritten Generation, das noch in Pokémon GO gefehlt hat.