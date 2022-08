Pokémon GO: Käferkrabbelei gestartet – Fang-Herausforderung lösen

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Käferkrabbelei gestartet – Fang-Herausforderung lösen © Nintendo / ingame.de (Montage)

Die Käferkrabbelei ist das große Käfer-Event in Pokémon GO. Nun können Trainer eine Befristete Forschung dazu lösen und jede Menge Monster fangen.

San Francisco – In Pokémon GO findet schon seit längerer Zeit immer wieder das große Käfer-Event statt. Eine Woche lang läuft das große Krabbeln im Spiel und Trainer werden jede Menge Pokémon fangen können. Darunter auch drei brandneue Monster, die zum ersten Mal in Pokémon GO auftauchen. Außerdem gibt es eine Befristete Forschung.

ingame.de zeigt, wie man die Befristete Forschung zur Käferkrabbelei in Pokémon GO löst.

Das Event startet am Mittwoch, dem 10. August und endet am Dienstag, dem 16. August. Trainer haben also knapp eine Woche Zeit, um die Befristete Forschung zu lösen. Genug Zeit, um alle Aufgaben abzuarbeiten.