Pokémon GO: Hisui Event läuft – Diese 4 Dinge sollte man nicht verpassen

Von: Janik Boeck

Pokémon GO: Hisui-Entdeckungen gestartet © Niantic (Montage)

Das Hisui Event in Pokémon GO ist angelaufen. Trainer haben eine Woche Zeit, die Aufgaben zu erledigen und satte Boni zu kassieren. Diese 4 lohnen sich richtig.

San Francisco – Zum Monatswechsel startet in Pokémon GO das Hisui Event. Mit ihm wird das Spiel von Niantic endlich um Pokémon aus der 8. Generation erweitert. Um das Event voll auszukosten, solltet ihr einige Vorteile auf keinen Fall verpassen

ingame.de verrät, welche 4 Dinge sich beim Hisui Event in Pokémon GO richtig lohnen.

Das Hisui Event in Pokémon GO läuft fast eine ganze Woche. Der Startschuss fiel am 27. Juli um 10 Uhr Ortszeit. Ende des Events ist am 2. August um 20 Uhr Ortszeit.