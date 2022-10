Pokémon GO: Halloween 2022 – alles zu Feldforschungen & Belohnungen von Teil 2

Von: Ömer Kayali

Das „Pokémon GO“ Halloween-Event findet bis zum 1. November statt. © Niantic

Die zweite Runde des jährlichen „Pokémon GO“ Halloween-Events steht vor der Tür. Teil 2 bringt wieder jede Menge passende Inhalte.

Vor einigen Tagen hat das diesjährige Halloween-Event in „Pokémon GO“ begonnen. Spieler erwarten verschiedene Inhalte passend zum Grusel-Thema. Das Event ist zweigeteilt und Teil 2 startet am 27. Oktober. Darin werden unter anderem wieder einige besondere Pokémon auftauchen sowie befristete Forschungsaufgaben. Die Entwickler von Niantic haben nun enthüllt, welche Inhalte der zweite Teil des Halloween-Events in „Pokémon GO“ bieten wird.

„Pokémon GO“ Halloween-Event: Das bringt Teil 2

Neue Pokémon : Während des Halloween-Events tauchen spezielle Pokémon im Halloween-Outfit auf. In Teil 2 sind das Vulpix, Vulnona, Gengar, Irrbis sowie Pumpdjinn – alle tragen ein exklusives Gruselfest-Kostüm.

: Während des Halloween-Events tauchen spezielle Pokémon im Halloween-Outfit auf. In Teil 2 sind das Vulpix, Vulnona, Gengar, Irrbis sowie Pumpdjinn – alle tragen ein exklusives Gruselfest-Kostüm. Exklusive Attacken : Das Pokémon Giratina kennt im Rahmen des Halloween-Events die exklusive Attacke „Schemenkraft“.

: Das Pokémon Giratina kennt im Rahmen des Halloween-Events die exklusive Attacke „Schemenkraft“. Doppelte Boni : Trainer, die Level 31 erreicht haben, erhalten beim Spazierengehen mit ihrem Kumpel-Pokémon garantierte XL-Bonbons. Außerdem gibt es Fang-Bonbons, Schlüpf-Bonbons und Verschick-Bonbons jeweils doppelt.

: Trainer, die Level 31 erreicht haben, erhalten beim Spazierengehen mit ihrem Kumpel-Pokémon garantierte XL-Bonbons. Außerdem gibt es Fang-Bonbons, Schlüpf-Bonbons und Verschick-Bonbons jeweils doppelt. Lavandia-Musik : Die Lavandia-Musik, die aus den ersten Gameboy-Spielen bekannt ist, ist weiterhin nachts im Spiel als Remix-Version zu hören.

: Die Lavandia-Musik, die aus den ersten Gameboy-Spielen bekannt ist, ist weiterhin nachts im Spiel als Remix-Version zu hören. Neue Avatar-Artikel : Im Shop sind diverse Halloween-Items erhältlich, unter anderem die unheimliche Pose, eine Zwirrklop-Mütze, das Zwirrklop-Kostüm und den Zubat-Haarschmuck.

: Im Shop sind diverse Halloween-Items erhältlich, unter anderem die unheimliche Pose, eine Zwirrklop-Mütze, das Zwirrklop-Kostüm und den Zubat-Haarschmuck. Raid-Kämpfe: In den Raid-Kämpfen treten Spieler gegen starke Pokémon an, darunter Nachtara, Zobiris oder Giratina in der Urform. Im Mega-Raid wartet Mega-Banette.

Im Rahmen des Events erscheinen einige Pokémon häufiger, darunter solche mit dem Typ Geist oder Unlicht. Auf folgende Pokémon werden Spieler in den nächsten Tagen öfter antreffen:

Alpollo

Golbit

Irrbis mit Halloween-Schabernack-Kostüm

Kramurx

Makabaja

Paragoni

Pikachu mit Halloween-Schabernack-Kostüm

Plinfa mit Halloween-Schabernack-Kostüm

Shuppet

Traunfugil

Vulpix mit Gruselfest-Kostüm

Webarak

Zobiris

Zubat

Zwirrklop

„Pokémon GO“ Halloween-Event bietet zwei kostenpflichtige Tickets mit weiteren Inhalten

Befristete Forschungen stehen „Pokémon GO“-Spielern zur Verfügung, wenn Sie dafür entsprechende Tickets kaufen. Zur Auswahl stehen:

Ticket 1 kostet 1 Euro und beinhaltet eine befristete Forschung, nach deren Abschluss mehrere Makabajas auftauchen.

kostet 1 Euro und beinhaltet eine befristete Forschung, nach deren Abschluss mehrere Makabajas auftauchen. Ticket 2 kostet 5 Euro und beinhaltet eine befristete Forschung, bei welcher der Bonus für Bonbons erhöht wird. Darüber hinaus können Spieler weitere Halloween-Aufgaben, für deren Abschluss sie einen Avatar-Artikel, freischalten.

Das Halloween-Event endet am 1. November 2022, daher müssen die Aufgaben bis dahin abgeschlossen und die Belohnungen abgeholt werden.