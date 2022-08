Pokémon GO hält im September einiges für Trainer bereit – Das sind alle Events

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Pokémon GO hält im September einiges für Trainer bereit – Das sind alle Events © The Pokémon Company (Montage)

Auch im September erwarten Trainer in Pokémon Go wieder einige Events. Und einige von diesen sollten die Spieler auf keinen Fall verpassen.

San Francisco – Das Pokémon GO Fest 2022 ist vorbei, aber auch im September versorgt Entwickler Niantic die Fans mit einer ganzen Ladung an tollen Events. Und einige dieser Events sollten sich die Trainer unbedingt im Kalender vormerken, denn spannende Abenteuer und legendäre Pokémon warten darauf, entdeckt zu werden.

ingame.de verrät, welche Events in Pokémon GO für den September geplant sind.

Mehr zum Thema Pokémon GO: Alle Events im September – Das solltet ihr nicht verpassen

Natürlich erwarten Trainer diesen Monat wieder Raids und Rampenlichtstunden, aber auch über den Beginn einer neuen Jahreszeit können sich die Spieler freuen. Zudem bekommen die Trainer auch im September wieder einen Community Day in Pokémon GO.