Pokémon GO gibt Trainer die Chance auf legendäre Pokémon – So geht‘s

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Promo-Codes – Sichert euch schnell 3 legendäre Pokémon © Niantic (Montage)

In Pokémon GO werden fleißig Promo-Codes verteilt. Durch diese erhält jeder Spieler die Chance auf drei legendäre Pokémon.

Hamburg – Aus dem Nichts gibt Pokémon GO Trainern die Möglichkeit, 3 legendäre Pokémon zu fangen. Alles, was Spieler dafür tun müssen, ist die Eingabe eines Promo-Codes und schon begegnet diese den seltenen Monstern garantiert. Trainer sollten allerdings schnell sein, denn noch ist nicht klar, wie lange die Aktion laufen wird.

ingame.de verrät alles zu den Promo-Codes in Pokémon GO.

Ab Samstag, dem 18. Februar verschenkt Pokémon GO drei legendäre Monster an die Trainer. Hierzu wurden überraschend 3 Promo-Codes herausgegeben, mit denen Spieler die Chance auf Regirock, Regice und Registeel bekommen. Nach dem Einlösen des Codes müssen Trainer nicht viel tun, um die Pokémon zu bekommen.