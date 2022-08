Pokémon GO Fest: Neue Informationen zum großen Finale bekannt

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO Fest: Neue Informationen zum großen Finale bekannt © Niantic/The Pokémon Company

Das Pokémon GO Fest bestand 2022 aus fünf verschiedenen Events. Nun neigt sich die Reihe dem Ende zu. Das große Finale findet am 27. August statt.

San Francisco – Das Pokémon GO Fest 2022 war etwas ganz Besonderes. Es fand nämlich nicht nur an einem Termin statt, sondern wurde auf fünf verschiedene Events aufgeteilt. Start und Ende sind dabei jeweils weltweit zugänglich, während die restlichen drei Veranstaltungen regional waren. Nun gibt es endlich Informationen zum großen Abschlussevents vom Pokémon GO Fest 2022.

ingame.de enthüllt, was Fans beim Pokémon GO Fest 2022 Finale am 27. August erwartet.

Mehr zum Thema Pokémon GO verrät erste Boni für das große GO Fest Finale – Neue Pokémon für alle

Das Pokémon GO Fest 2022 fand weltweit Anfang Juni statt. Außerdem gab es noch ein lokales Pokémon GO Fest in Berlin, sowie in Seattle und Sapporo. Zudem plant der Entwickler aus San Francisco noch ein großes Abschlussevent Ende August. Im Gegensatz zu den vorherigen Veranstaltungen wird dieses aber nur einen Tag lang stattfinden.