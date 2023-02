Pokémon GO feiert Valentinstag – Alle Boni und Monster zum großen Event im Februar

Von: Joost Rademacher

Pokémon GO feiert Valentinstag – Alle Boni und Monster zum großen Event im Februar © Nintendo / Niantic (Montage)

Bald verfällt Pokémon GO wieder der Romantik. Im Februar steht das große Event zum Valentinstag an und versorgt Trainer mit frischen Boni und Monstern.

San Francisco – Bald wird es wieder lieblich in Pokémon GO. Der Februar ist angebrochen und damit kommt auch der Valentinstag wieder näher. Anlässlich des Tages der Liebe hat Entwickler Niantic für das Mobilegame aus dem Pokémon-Universum ein neues Event geplant. Zum Valentinstag 2023 in Pokémon GO können Trainer sich auf frische Boni, Raids und sogar auf ein neues Shiny freuen.

Der Valentinstag mag traditionsgemäß erst am 14. Februar stattfinden, aber in Pokémon GO fliegen die Rosenblätter schon eher. Ab Mittwoch, dem 8. Februar, findet das Event statt, der Startschuss fällt um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Nutzen kann man die Vorteile und Boni der Aktion dann bis zum 14. Februar, also bis zum tatsächlichen Valentinstag, um 20:00 Uhr.