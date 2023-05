Pokémon GO: Event „Ein wagemutiger Held“ – Alle Boni, Shinys und Mega-Pinsir

Von: Daniel Neubert

Teilen

Pokémon GO: Event „Ein wagemutiger Held“ – Bringt euch einen der stärksten Käfer-Angreifer © Niantic / Nintendo / The Pokémon Company / ingame.de (Montage)

Pokémon GO kündigte unter dem Namen „Ein wagemutiger Held“ ein neues Event für die zweite Maiwoche an. Wir verraten, was auf die Spieler wartet.

San Francisco – Die zweite Maiwoche in Pokémon GO macht Entwickler Niantic mit dem neuen Event „Ein wagemutiger Held“ spannend. Dabei wird mit Mega-Pinsir eines der stärksten Käfer-Pokémon überhaupt ins Spiel eingeführt. Obendrein gibt es verschiedene Boni und Raids, von denen Spieler profitieren können. Auch eine neue und kostenlose Spezialforschung wird es geben. ingame.de verrät alle Infos zum Event und ob sich die neuen Monster und Boni in Pokémon GO auch für die Spieler lohnen.

Das neue Event „Ein wagemutiger Held“ ist das Follow-Up Event zur letzten Woche. Es wird innerhalb der zweiten Maiwoche starten und kommenden Donnerstag beginnen. Die Boni fallen beim Event „Ein wagemutiger Held“ mit Mega-Pinsir jedoch etwas spärlich aus.