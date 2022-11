Pokémon GO Event: Dia de los Muertos – Alles was Spieler wissen müssen

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO Event: Dia de los Muertos – Alles was Spieler wissen müssen © Niantic / ingame.de (Montage)

Der November startet in Pokémon GO mit dem „Dia de los Muertos“. Zum „Tag der Toten“ gibt es einige Besonderheiten im beliebten Smartphone-Spiel.

San Francisco – Bereits zum zweiten Mal startet Pokémon GO den November mit dem Event „Dia de los Muertos“ (Tag der Toten). Das Event gibt es in Pokémon GO zwar seit 2020, wurde jedoch bis letztes Jahr ausschließlich regional in Lateinamerika im Spiel zelebriert. Doch offenbar wird das Event zu einer echten Tradition im Spiel, die jedes Jahr wieder kehrt.

ingame.de verrät, welche Besonderheiten das Feiertags-Event in Pokémon GO mit sich bringt.

Das Event startet heute, am 01. November 2022 um 10:00 Uhr Vormittags und endet bereits morgen, am 02. November 2022 allerdings um 20:00 Uhr Abends. In dieser Zeitspanne können die Spieler die besonderen Boni voll auskosten und sich auf die Jagd nach besonders seltenen Pokémon machen.