Pokémon GO: Werden Raid-Belohnungen heimlich entfernt? Trainer fürchten Nerf

In Pokémon GO wurden vor kurzem die Fern-Raids stark beschränkt und die Fans waren sauer. Jetzt wittern die Spieler einen heimlichen Nerf. Was steckt dahinter?

San Francisco – In Pokémon GO gab es in den letzten Wochen einige Spannungen zwischen Entwickler Niantic und der Community. Grund dafür war, dass der Entwickler einige drastische Preiserhöhungen ankündigte und ein beliebtes Feature, die sogenannten Fern-Raids sehr stark beschränkte. Doch neben den Fern-Raids scheinen auch die Raids, bei denen Spieler sich vor Ort mit anderen Trainern treffen stark beschnitten worden zu sein.

Pokémon GO entfernt wohl wieder heimlich Raid-Belohnungen – Spieler haben Vorahnung

Worum geht es? In den letzten Wochen war die Community von Pokémon GO in heller Aufruhr. Als Entwickler Niantic ankündigte, das Fern-Raid-Feature des Spiels stark zu beschränken, reagierte die Pokémon GO-Community sehr erbost. Zudem wurden die beliebte Raid-Möglichkeit mit einem enormen Preisanstieg versehen. Auch sollten Fern-Raid-Spieler weniger Belohnungen erhalten.

Laut Niantic wollte man mit dieser Methode dafür sorgen, dass die Spieler wieder mehr Pokémon GO auf der Straße spielen, so wie das Spiel ursprünglich gedacht war. In der Pandemie, als Social Distancing das Gebot der Stunde war, wurden jedoch Fern-Raids eingeführt, die Spielern ermöglichten, auch Raids zu spielen, ohne vor Ort zu sein.

Innerhalb der letzten Pandemie-Jahre entwickelten sich viele Communitys, die die Fern-Raid-Funktion viel nutzten. Auch Spieler mit körperlichen Einschränkungen, die ihre Wohnung nicht häufig verlassen können, freuten sich darüber, per Fern-Raid aktiver am Spiel teilnehmen zu können. Die Community schrieb sogar einen offenen Brief an den Entwickler, mit der Bitte, auf die Fans zu hören und die Einschränkungen nicht umzusetzen. Doch Niantic blieb bei der Entscheidung und schränkte die Fern-Raids trotz allem ein.

Im Subreddit „The Silph Road“ hat jetzt ein User einen interessanten Screenshot geteilt. Er spricht davon, dass es früher wesentlich mehr Belohnungen nach einem Raid gab, an dem er vor Ort teilnahm. Daraufhin meldeten sich viele andere Spieler zu Wort, die auch feststellten, in letzter Zeit wesentlich weniger Belohnungen nach einem Raid erhalten zu haben. Schnell wurden erste Vermutungen laut, die äußerten, Niantic habe auch die vor Ort Raids stark abgeschwächt.

Pokémon GO entfernt wohl wieder heimlich Raid-Belohnungen – So reagiert die Community

Was sagt die Community? Unter dem Post auf Reddit häufen sich die Kommentare von Spielern, die ihre Erfarungen miteinander teilen. Einige Fans haben offenbar die gleichen Erfahrungen gemacht und festgestellt, dass sie im Schnitt deutlich weniger Belohnungen nach einem Raid ausgeschüttet bekommen. Da durch Niantics letzte Änderungen im Spiel die Community dem Entwickler gegenüber sehr misstrauisch ist, schließen die Spieler nicht aus, dass die Änderung absichtlich ins Spiel gekommen ist. Bisher gab es jedoch keine offizielle Meldung seitens Niantic, dass die Raids tatsächlich angepasst wurden.

Resident_Alfalfa_899 schreibt: „Ich habe es auch bemerkt. Es scheint, als ob die Belohnungen jetzt sehr stark vom Zufall abhängig sind. [...] Ich erinnere mich konsequent 6 seltene Bonbons für einen 5-Sterne-Raid bekommen zu haben und jetzt bekomme ich höchstens 3 oder sogar keine seltenen Bonbons mehr.“

„Ich habe es auch bemerkt. Es scheint, als ob die Belohnungen jetzt sehr stark vom Zufall abhängig sind. [...] Ich erinnere mich konsequent 6 seltene Bonbons für einen 5-Sterne-Raid bekommen zu haben und jetzt bekomme ich höchstens 3 oder sogar keine seltenen Bonbons mehr.“ Totalanimefan kommentiert: „Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich hoffe, dass es nur Zufall war, aber wenn es bei mehr Leuten passiert, könnte es eine Veränderung sein.“

„Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ich hoffe, dass es nur Zufall war, aber wenn es bei mehr Leuten passiert, könnte es eine Veränderung sein.“ rvc11 fügt hinzu: „Ich habe auch das Gefühl, dass die seltenen Bonbons deutlich weniger ausgeschüttet werden.“

