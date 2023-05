Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ Spezialforschung – Alle Herausforderungen lösen

Von: Daniel Neubert

Pokémon GO: „Ein intuitiver Held“ Spezialforschung – Alle Stufen und Belohnungen auf einen Blick © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO startet aktuell die Spezialforschung „Ein intuitiver Held“ bei der Spieler viele Belohnungen erhalten können.

San Francisco – In Pokémon GO ist am 2. Mai 2023 ein neues Event gestartet. Passend dazu gibt es auch eine Spezialforschung, die auch neue Pokémon bereithält. Durch die Spezialforschung erhalten Spieler besondere Pokémon wie Elekid und verschiedene wertvolle Items, die sich wirklich sehen lassen können.

ingame.de verrät, welche Herausforderungen in Pokémon GO gelöst werden müssen, um entsprechende Boni einzustreichen.

Die aktuelle Spezialforschung ist während des Events „Ein intuitiver Held“ in Pokémon GO verfügbar. Sie beginnt parallel zum Event am 2. Mai um 10:00 Uhr Ortszeit. Die erste Stufe startet ziemlich einfach. Es müssen einige Pokémon gefangen sowie naheliegende PokéStops oder Arenen aktiviert werden.