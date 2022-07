Pokémon GO: Die Rampenlichtstunden im August 2022 und ihre Boni

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Die Rampenlichtstunden im August 2022 und ihre Boni

Auch im August gibt es wieder die beliebten Rampenlichtstunden in Pokémon GO. Nidoran ist gleich in zweifacher Ausführung dabei.

San Francisco – Auch im August kann sich wieder auf die Pokémon GO Rampenlichtstunden gefreut werden. Diesmal erwarten die Trainer sogar direkt fünf Termine statt der regulären vier. An den entsprechenden Tagen wird jeweils ein Pokémon in den Fokus des Spiels gerückt und bekommt somit seinen ganz eigenen Platz auf der Bühne – also im Rampenlicht. Große Highlights bleiben im August allerdings aus, für EP-Sammler könnte aber der ein oder andere Bonus interessant werden.

ingame.de verrät, welche Pokémon in den Rampenlichtstunden von Pokémon GO zu finden sein werden.

Jede Woche wird ein bestimmtes Pokémon in den Mittelpunkt des Spiels gerückt. Spieler können sich somit jeden Dienstag zwischen 18 und 19 Uhr auf ein vermehrtes Auftreten des Pokémon in der Wildnis freuen. Und das ist noch nicht genug, denn jedes der Pokémon hat auch noch einen speziellen Bonus im Gepäck.