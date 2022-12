Pokémon GO: Das Neujahrs-Event 2023 – Shinys und fette Boni zu Silvester abstauben

Von: Janik Boeck

Teilen

Pokémon GO-Neujahrs-Event 2023 © Niantic / ingame.de (Montage)

In Pokémon GO laufen die Planungen für das Neujahrs-Event 2023 auf Hochtouren. Hier gibt es alle Infos zu Boni, Spawns und der anstehenden Feldforschung.

San Francisco – Das Jahr neigt sich seinem Ende zu, doch Entwickler Niantic lässt in Pokémon GO ordentlich die Korken knallen. Um das neue Jahr 2023 gebührend zu feiern, kündigte der Entwickler gestern Abend überraschend ein besonderes Neujahrs-Event an. Im Rahmen des Events könnt ihr euch nicht nur auf ein paar besondere Pokémon mit schicken Party-Hüten freuen, sondern könnt auch an besonderen Raids und einer neuen Feldforschung teilnehmen.

ingame.de verrät alles zu Shinys und weiteren Boni zum Neujahrs-Event in Pokémon GO.

Wenig überraschend hat Niantic den Start vom Neujahrs-Event 2023 auf den Silvesterabend gelegt. Solltet ihr allerdings an Silvester andere Pläne haben und nicht nur Pokémon GO spielen wollen, müsst ihr euch keine Sorgen machen etwas zu verpassen. Das Neujahrs-Event 2023 geht noch ein paar Tage länger. An folgenden Tagen findet das Event in Pokémon GO statt: