Pokémon GO: Community Day im Juli

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Community Day Classic mit Shiggy © Niantic

In Pokémon GO geht im Community Day im Juli Shiggy an den Start. Das Event bringt spannende Boni und die Chance auf Shinys mit sich.

San Francisco – Am 23. Juli findet in Pokémon GO der Community Day statt. Entwickler Niantic hat sich wie immer eine Menge Belohnungen und Boni für die Teilnahme zurechtgelegt. Das Pokémon des Tages ist diesmal Shiggy. Das Starter-Pokémon wird während des Eventzeitraums sehr häufig spawnen und bietet Trainern auch die Gelegenheit, es als Shiny zu fangen.

ingame.de verrät alles zum Community Day mit Shiggy in Pokémon GO.

Der Community Day mit Shiggy findet diesen Sonntag statt und ist von Niantic die Entschädigung dafür, dass es bei dem ursprünglichen Community Day mit Shiggy am 8. Juli zu Problemen kam. Der Community Day geht traditionell insgesamt drei Stunden.