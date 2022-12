Pokémon GO: Community Day Dezember 2022 – Das steckt im Event

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Community Day im Dezember 2022 – So nutzt ihr das Wochenende richtig aus © The Pokémon Company

Pokemon GO lässt das Jahr 2022 Revue passieren. Trainer bekommen beim Community Day im Dezember die Chance auf vergangene Event-Pokémon.

San Francisco – Im Dezember 2022 beschert Niantic den Trainer in Pokémon GO einen ganz besonderen Jahresrückblick. Während des letzten Community Days des Jahres können Spieler nämlich noch einmal alle Pokémon der vergangenen C-Days fangen. Sollten Trainer also eines der Monster in diesem Jahr verpasst haben, bekommt sie jetzt eure zweite Chance.

ingame.de verrät alles zum Community Day im Dezember 2022 von Pokémon GO.

An beiden Tagen werden alle Pokémon aus den Community Days des Jahres 2022 in der Wildnis und in den befristeten Forschungen von Pokémon GO erscheinen. Außerdem schlüpfen die Pokémon aus den C-Days des Jahres 2021 aus Eiern und erscheinen in Raid Kämpfen, sowie einer befristeten Forschung.