Pokemon GO: Alles zum Stahl-Event mit Mega-Stolloss und Togedemaru

Von: Aileen Udowenko

Pokémon GO: Stahl-Event mit Mega-Stollos und Togedemaru – Das solltet ihr nicht verpassen © The Pokémon Company

In Pokémon GO startet am Freitag das „Nerven aus Stahl“-Event. Togedemaru feiert sogar direkt sein Debüt im Spiel von Niantic.

San Francisco – Mit dem Event „Nerven aus Stahl“ hat sich Niantic etwas ganz Besonderes für die Trainer in Pokémon GO überlegt. Denn Spieler können nicht nur in den Raids auf die neuen Ultrabestien Kaguron und Katagami treffen, sondern haben auch die Chance in den Mega-Raids gegen Mega-Stolloss anzutreten. Außerdem feiert noch das Einigler-Pokémon Togedemaru sein Debüt in Pokémon GO und wartet darauf, von den Trainern entdeckt zu werden.

ingame.de verrät alles zu den Spawns, Shinys und den Boni des Stahl-Events in Pokémon GO.

Das Highlight während des Stahl-Events in Pokémon GO sind wohl die Raid-Bosse in den Raids der Stufe fünf und in den Mega Raids. Denn dort erwarten die Trainer gleich drei komplett neue Pokémon mit den Ultrabestien Kaguron und Katagami und Mega Stolloss. Aber auch in den Raids der Stufen eins und drei kommt es während des Events zu Änderungen.