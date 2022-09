Pokémon GO: Alles was man zur Piepi-Party wissen muss

Von: Niels Olesen

Pokémon GO: Piepi-Party – Alles, was ihr über das Vollmond-Event wissen müsst © Niantic/The pokémon Company

Pokémon Go hält für den Vollmond am Wochenende ein Event bereit. Die Piepi-Party, was hat es mit Event auf sich?

San Francisco – Im September 2022 gibt es für Trainer in Pokémon GO ordentlich was zu tun. Gleich zum Beginn des Monats ist Vollmond und natürlich hat Nintendo auch dafür etwas Passendes vorbereitet. Die Piepi-Party ist das Vollmond-Event dieses Jahres.

ingame.de verrät alles, was man über die Pokémon Go Piepi-Party wissen muss.

Passend zum Vollmond gibt es in Pokémom GO ein neues Event. Trainer können sich auf ein ganz bestimmtes Fee-Pokémon freuen. Während der Dauer der Piepi-Party, so heißt das Event, können Spieler das Pokémon „Piepi“ vermehrt in der Wildnis antreffen.