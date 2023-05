Pokémon: Holo-Karten beim Druck geklaut – Händler kommt Langfinger auf die Schliche

Von: Jonas Dirkes

Das Bild eines Berges von seltenen Pokémon Karten ging kürzlich auf Reddit viral. Das ist die Geschichte hinter den gestohlenen Holo-Karten.

Dallas – Wer sich in den letzten Tagen auf Reddit herumgetrieben hat, wird dieses Bild gesehen haben: Pokémon Karten so weit das Auge reicht. Dabei handelt es sich nicht um irgendwelche Exemplare, sondern um besonders seltene Holo-Karten. Sammler und Sammlerinnen wissen, dass sich normalerweise mit sehr viel Glück nur eine einzige dieser glitzernden Karten in einem Booster-Pack des Sammelkartenspiels befindet. Das Bild auf Reddit zeigt aber Tausende der Raritäten. Wo kommen also all diese Pokémon Karten her?

Name Pokémon-Sammelkartenspiel Erste Veröffentlichung 1996 Mindestalter 10 Serie Pokémon Herausgeber Nintendo, Wizards of the Coast, Hasbro Genre Sammelkartenspiel

Pokémon Karten: So entstand das virale Bild mit den unzähligen Holo-Karten

Was steckt hinter dem viralen Bild der seltenen Pokémon Karten? Der Schnappschuss scheint schon 2021 während der Renaissance des Sammelkartenspiels entstanden zu sein. Zu Zeiten von Covid-19 und Lockdown waren Pokémon Karten plötzlich wieder heiß begehrt. Nicht wenige Streamer sprangen auf den Pokémon-Trend auf und kauften ganze Displays der Karten als Spekulationsobjekte. Zuletzt wechselte ein seltenes Pikachu für 300.000 Dollar den Besitzer. Die Preise der Karten stiegen stetig und die Veröffentlichung der Fusion Strike Erweiterung des Sammelkartenspiels stand an.

Scheinbar sah in diesem Umstand ein Drucker in der Produktionsstätte der Karten seine große Chance und zwackte die seltenen Holo-Exemplare während der Herstellung ab. Denn alle Holo-Karten vom viralen Bild stammen aus besagter Fusion Strike Erweiterung, die sich zu dieser Zeit in Produktion befand. Kurz darauf wurde der Händler Trading Card World stutzig, als auf ihrer Plattform auf einmal unzählige seltene Pokémon Karten angeboten wurden, die aus derselben Erweiterung entsprangen.

Einer der Mitgründer von Trading Card World, Scott Emer, wollte dem faulen Angebot auf die Schliche gehen und verlangte ein Bild, dass die tatsächliche Existenz der Pokémon Karten beweise. So entstand das virale Foto. Gegenüber Polygon sagte Emer: „Als sie es endlich schickten, dachten wir nur, hmm, das sieht wirklich seltsam aus.“ Trading Card World kontaktierte daraufhin den Produzenten der Pokémon Karten.

Emer sollte den dubiosen Verkäufer unter dem Vorwand einer Echtheitsprüfung davon überzeugen, die Karten an Trading Card World zu schicken – was er schlussendlich tat. Der Hersteller der Pokémon Karten sammelte die fehlenden Exemplare ein, danach hat Emer sie nie wieder gesehen. Anscheinend war der Pokémon Company das Fehlen der Karten durchaus bekannt. Sogar die Identität des Langfingers schien für den Produzenten kein Geheimnis zu sein.

Auf Reddit machte sich im Zuge der Geschichte Frust breit. Fans dürften durch den Diebstahl aber eigentlich nicht um ihre seltenen Karten betrogen worden sein, erklärt Emer: „Sie wussten bereits, dass ihnen Karten fehlten. Sie hatten bereits die Person gefunden, die sie stahl. Also war klar, dass sie mehr Karten gedruckt haben mussten, um die fehlenden zu ersetzen. Sie würden keine Booster-Packs verschicken, in denen Karten fehlen.“