PlayStation Plus: Kosten, Funktionen, Vorteile – alle Infos zum PS-Plus-Abonnement

Von: Ömer Kayali

PS Plus ist der Abo-Service für PlayStation-Spieler. © Sony Interactive Entertainment

PlayStation Plus ist das umfangreiche Abonnement für alle PS4- und PS5-Spieler. Alle Infos zu den verschiedenen PS Plus-Abos erhalten Sie hier.

PlayStation Plus ist ein Service, den die meisten PlayStation-Konsolenbesitzer abonniert haben. Grund dafür ist hauptsächlich, dass das Abo Voraussetzung für das Online-Gaming ist. Das heißt: Wer Multiplayer-Spiele wie „Call of Duty: Warzone“, „Fortnite“ oder „GTA Online“ spielen möchte, benötigt dafür PS Plus. Allerdings bietet das Abo zahlreiche Vorteile, weshalb es für PS4- oder PS5*-Besitzer fast schon unverzichtbar ist.

PlayStation Plus: Wie viel kostet das Abonnement?

PlayStation Plus bietet seit Juni 2022 zwei weitere Abo-Möglichkeiten an:

Mit PS Plus Essential bleibt alles wie bisher – die selben Vorteile für den selben Preis.

bleibt alles wie bisher – die selben Vorteile für den selben Preis. Bei PS Plus Extra haben Abonnenten zusätzlich Zugriff auf viele PS5- und PS4-Titel, die ohne zusätzliche Kosten direkt gespielt werden können. Diese Option vereint somit PlayStation Plus und PlayStation Now.

haben Abonnenten zusätzlich Zugriff auf viele PS5- und PS4-Titel, die ohne zusätzliche Kosten direkt gespielt werden können. Diese Option vereint somit PlayStation Plus und PlayStation Now. PS Plus Premium ist für die PlayStation-Fans der ersten Stunde interessant. Hier sind nämlich zusätzlich zahlreiche PS3- und PS2-Titel sowie Spiele der ersten PlayStation über die Cloud streambar.

PlayStation Plus: Abos und Preise in der Übersicht

PS Plus Mitgliedschaft: PS Plus Essential PS Plus Extra PS Plus Premium Preis monatlich: 8,99 € 13,99 € 16,99 € Preis vierteljährlich: 24,99 € 39,99 € 49,99 € Preis jährlich: 59,99 € 99,99 € 119,99 € 2 monatliche Gratis-Games: ✔️ ✔️ ✔️ Exklusive Rabatte: ✔️ ✔️ ✔️ Cloud-Speicher: ✔️ ✔️ ✔️ Online-Multiplayer: ✔️ ✔️ ✔️ 400 PS4- & PS5-Spielen als Download: ❌ ✔️ ✔️ 340 PlayStation-, PS2 und PS3-Spiele als Download oder zum Streamen: ❌ ❌ ✔️ Zeitlich begrenzte Testversionen: ❌ ❌ ✔️

PlayStation Plus: Jeden Monat gibt es kostenlose Spiele

„Uncharted 4“ zählt zu den Highlights, die bei PS Plus kostenlos verfügbar waren. © Naughty Dog/Sony

PS Plus lohnt sich für PlayStation-Besitzer fast schon allein deswegen, dass sie als Abonnent jeden Monat kostenlos Spiele erhalten. Darunter waren in der Vergangenheit echte Highlights dabei, zum Beispiel „Uncharted 4“, „The Last of Us Remastered“, „Batman: Arkham Knight“ und vieles mehr. Einmal gesichert bleiben die Games für immer in der Spielebibliothek. Zu beachten ist jedoch, dass sie nur dann spielbar sind, wenn ein aktives Abonnement besteht. Wer PS Plus vorübergehend kündigen möchte, wird keinen Zugriff mehr auf die Gratis-Spiele haben. Sobald das Abo wieder aktiviert wird, ist dies aber ohne Weiteres wieder möglich.

PS Plus: Zusätzliche Rabatte im PlayStation Store und weitere Vorteile

Beim Kauf von digitalen Spielen im PlayStation Store können PS-Plus-Nutzer zusätzlich sparen. Regelmäßig gibt es doppelte Rabatte auf eine Auswahl von Games. Ein weiterer Vorteil ist, dass Abonnenten einen größeren Cloud-Speicherplatz für Spieldaten erhalten. Es stehen insgesamt 100 GB Cloud-Speicher zur Verfügung. Außerdem gibt es exklusive In-Game-Inhalte, die Spieler normalerweise nicht erhalten würden, zum Beispiel Charakter-Skins

PS5-Besitzer mit PS-Plus erhalten 20 Spiele kostenlos

Wer die PS5 hat, bekommt als Abonnent die PS Plus Collection. Dabei handelt es sich um insgesamt 20 Titel, die ebenfalls kostenlos gespielt werden können. Die Sammlung enthält folgende Spiele:

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Bloodborne

Call of Duty Black Ops 3: Zombie Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Days Gone

Detroit: Become Human

Fallout 4

Final Fantasy 15

God of War

Infamous: Second Son

Monster Hunter World

Mortal Kombat X

Persona 5

Ratchet and Clank

Resident Evil 7

The Last of Us: Remastered

The Last Guardian

Uncharted 4: A Thief‘s End

Until Dawn

PlayStation Plus: Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Anmeldung für PlayStation Plus ist recht einfach. Sie benötigen zunächst ein PlayStation-Network-Konto. Wenn Sie noch keins haben, gehen Sie entweder auf die PlayStation-Website oder richten sich ein PSN-Konto direkt über die PS4- oder PS5-Konsole kostenlos ein.

Sobald Sie das PSN-Konto eingerichtet haben, müssen Sie einfach für einen digitalen Code für ein PlayStation-Plus-Abonnement kaufen und diesen Code dann über Ihr PSN-Konto einlösen. Das Abonnement wird automatisch mit Ihrem PSN-Konto verknüpft und Sie haben sofort alle Vorteile eines PlayStation Plus-Mitglieds.

