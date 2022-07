Persona 6: Alle Hinweise auf einen Reveal im Oktober 2022

Persona 6: Alle Hinweise auf einen Reveal im Oktober 2022 © Atlus

Persona 6 ist eines der meist erwarteten Spiele zurzeit. Der Reveal aus dem Hause Atlus, dürfte im Oktober 2022 auf einem Konzert stattfinden.

Chiba, Japan - Im Oktober 2022 könnte es zu einer gigantischen Neuigkeit in der Welt von JRPG-Fans kommen. Die Persona-Reihe erfreut seit mehr als 25 Jahren Spieler auf der ganzen Welt. Die Frage nach Persona 6 ist gigantisch und wird unter den Fans mit jedem Tag größer. In diesem Jahr stehen die Chancen auf einen Reveal so gut wie noch nie.

Auf ingame.de sehen Sie, weshalb man auf einen Persona 6-Reveal in diesem Jahr hoffen darf.

Die Persona-Reihe brachte in ihrer 26-jährigen Lebenszeit insgesamt fünf Spiele der Hauptreihe hervor. Besonders die Teile drei bis fünf sind auch hier im Westen von Kritikern und JRPG-Fans angesehene Spiele. Allerdings lässt Persona 6 schon seit geraumer Zeit auf sich warten.