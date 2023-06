Papaplatte gegen Experten bei 7 vs. Wild: „Geiler jemanden zu sehen, der nie in der Wildnis war“

Einmal ohne Profis arbeiten

Der Streamer Papaplatte wird bei 7 vs. Wild teilnehmen. Doch gibt es auch einige Dinge, die der Influencer im Vorfeld an der Show kritisiert.

Köln – Die YouTube-Survival-Show 7 vs. Wild geht in die dritte Runde. Neben vielen Outdoor-Profis bewarben sich auch zahlreiche Twitch-Streamer auf einen Platz im Format. Es gibt aber auch Kritik aus den Reihen der Kandidaten – ausgerechnet von Papaplatte. Wir verraten, welche Änderungen Papaplatte an 7 vs. Wild gerne vornehmen würde.

Vollständiger Name Kevin Teller Bekannt als Papaplatte Geburtstag 24. Januar 1997 Geburtsort Berlin Follower auf Twitch 1,7 Millionen (Stand: März 2023) Follower auf YouTube 634.000 (Stand: März 2023)

Papaplatte gegen Experten bei 7 vs. Wild: Streamer fühlt sich gelangweilt

Worum geht es? Die dritte Staffel der beliebten Survival-YouTube-Show wird mit einigen Regeländerungen daherkommen. Die wohl größte Änderung wird aber voraussichtlich sein, dass für die Show jetzt in Zweier-Teams zusammengearbeitet werden soll. Inzwischen stehen die Teilnehmer auch weitestgehend fest. Auch Reeze und Papaplatte werden gemeinsam in die Wildnis ziehen und dort Nordamerika unsicher machen.

Doch in einem seiner neusten Streams übte der Kölner Influencer auch Kritk am Survial-Format. Wenn es nach ihm ginge, würde die Show den Unterhaltungsfaktor weiter auf bekannte Influencer verlagern und weniger Survival-Profis an der Show teilnehmen lassen. Dabei formuliert er seine ganz eigene Idee für das Format:

„No Joke, ich glaube, es ist ein Hot Take für alle, die nicht aus dieser Suvival-Bubble sind: Ich hab das Gefühl, es braucht maximal ein bis zwei Teams, die wissen, was sie machen, alle anderen sollten Entertainer sein, in my opinion. Weil Bro, ob jetzt Outdoor-Joachim zum neunten Mal in der Wildnis ist – Ja, mein Gott, der kann das. Cool, dann baut der halt irgendein krasses Haus. Aber Bruder, wir brauchen jetzt nicht neun Teams davon. [...] Es ist ja viel geiler jemanden zu sehen, der irgendwie noch nie in der Wildnis war und dann in diese Situation kommt.“

Papaplatte gegen Experten bei 7 vs. Wild: So reagiert die Community

So reagiert die Community: Bei weitem nicht alle Zuschauer sind Papaplattes Meinung. Zwar können in den Kommentaren unter dem YouTuber vieler seiner Zuschauer dei Idee des Influencers nachvollziehen, jedoch handelt sich Papaplatte mit seinem Statement auch Kritik ein. In den Kommentaren entstand darauf hin eine interessante Diskussion darüber, inwieweit sich das Format „7 vs. Wild“ in Zukunft weiterentwickeln sollte.

Thomas19741 kommentiert: „Du brauchst aber auch nicht 5 Teams, die nach spätestens 4 Tagen ausgeschieden sind, weil sie nicht durchhalten. Gerade Trymacs geb ich maximal 4 Tage und dann ist er raus. Euch scheint gar nicht bewusst zu sein, was euch da erwartet.“

„Du brauchst aber auch nicht 5 Teams, die nach spätestens 4 Tagen ausgeschieden sind, weil sie nicht durchhalten. Gerade Trymacs geb ich maximal 4 Tage und dann ist er raus. Euch scheint gar nicht bewusst zu sein, was euch da erwartet.“ Nemo2902 schreibt: „Ich verstehe die Meinung von Papaplatte überhaupt nicht. Wie langweilig ist es „YouTuber“ (...) in dem Format zu haben, wenn sie nach 2 Tagen aufgeben oder nur herumjammern. Bin auch in der Bubble, aber hätte lieber mehr erfahrene Leute. Sonst erinnert es mich zu sehr ans Dschungelcamp.“

Jede Menge Influencer bei „7 vs. Wild“: War Knossi in der zweiten Staffel „7 vs. Wild“ bisher noch das bekannteste Gesicht und zugleich der reichweitenstärkste Influencer, so hat sich das Blatt inzwischen jedoch noch weiter gewendet. Für die dritte Staffel hat sich Veranstalter Fritz Meinecke echte Größen aus der Streaming-Szene ins Boot geholt, denn sogar Trymacs wird mit von der Partie sein. Darüber hinaus hat Fritz Meinecke sogar versucht, Promis wie Klaas Heufer-Umlauf für die Show zu gewinnen, der dem Format jedoch eine deutliche Absage erteilte.

