Eines der beliebtesten Spiele auf Twitch wird eingestampft – Entwickler kann einfach nicht mehr

Von: Josh Großmann

Im Sommer 2023 hat ein Spiel Twitch im Sturm erobert. Doch verschwindet „Only Up!“ nun wohl für immer und der Entwickler erklärt, woran es liegt.

Hamburg – Juni 2023 explodierte das nagelneue Spiel „Only Up!“ auf Twitch. Hier haben sich Streamer und Streamerinnen beweisen können, in dem sie immer weiter nach oben klettern und dabei über verrückte Hindernisse springen. Ohne Speicherpunkte ist das Fallen fatal. Doch nun ist „Only Up!“ nicht mehr auf Steam verfügbar und der Entwickler beklagt seine mentale Gesundheit.

Entwickler von beliebtem Twitch-Spiel zieht die Reißleine – „Only Up!“ Sorgt für „Stress“

Was ist passiert? Ende Mai begann der Hype um „Only Up!“. Etliche Menschen spielten das Game auf Twitch, denn die wahnwitzigen Reaktionen bei einem Sturz haben für ebenso viele Emotionen bei den Zuschauern gesorgt. Nach etlichen Vorwürfen der Urheberrechtsverletzung wird „Only Up!“ wohl nie wieder zum Download verfügbar sein.

Eines der beliebtesten Spiele auf Twitch wird eingestampft – Entwickler kann einfach nicht mehr © Only Up (Montage)

Entwickler hat „Stress“: Der Entwickler des Spiels erklärte in einem offiziellen Statement, dass er „eine Menge Fehler gemacht“ habe und das Spiel nun endlich hinter sich lassen möchte. „Das Spiel hat mir eine Menge Stress in all den Monaten bereitet“, erklärt der einzelne Entwickler hinter dem viralen Hit.

So erfolgreich war „Only Up!“ Am 19. Juni erreichte das Spiel auf Twitch seinen Höhepunkt, als etwa 280.000 Menschen gleichzeitig dabei zugesehen haben, wie auf fast 800 Kanälen „Only Up!“ gespielt wurde. Neben alteingesessenen Top-Spielen wie League of Legends, Counter Strike oder GTA 5 konnte sich der Indie-Titel vom Solo-Entwickler lange durchsetzen und hatte durchschnittlich 20.000 gleichzeitige Zuschauer. Der Hype ist nun jedoch wieder stark abgeflacht – im September spielen durchschnittlich 20 Kanäle den wahnwitzigen Plattformer für knapp 450 Zuschauer.

Für viele der Assets im Spiel – also 3D-Modelle von den verschiedensten Objekten – hatte der Entwickler wohl keine Rechte. Da das Spiel nicht kostenlos war, hagelte es Berichten zufolge Klagen von wütenden Urhebern, sodass nach und nach einige der Assets aus dem Spiel verschwanden. „Only Up!“ war so beliebt, dass selbst MontanaBlack an seiner eigenen Version in Fortnite arbeiten lässt.

„Only Up!“-Entwickler will Seelenfrieden und konzentiert auf das nächste Spiel

Das kommt jetzt: Der Entwickler gibt keine genaue Erklärung dafür, warum „Only Up!“ offline genommen wurde und nennt das Spiel nicht mal beim Namen. Ob es wirklich rechtliche Konsequenzen waren, die ihm den „Stress“ bereiten, ist offen zur Spekulation. Jedoch möchte er nun eine Pause einlegen, um die gewonnene Erfahrung in seinem nächsten Titel unterzubringen. Dabei soll es sich nicht um einen Platformer wie „Only Up!“ handeln.

Was ich jetzt brauche, ist Seelenfrieden und [mentale] Heilung. Ich plane eine Pause zu nehmen und mich im Game Design weiterzubilden und meine Erfahrung sowie mein Wissen zu erweitern.

Einige Fans nennen das Statement „scheinheilig“, da der Entwickler wohl unglaublichen Profit mit „Only Up!“ gemacht hat. Durch die teils gestohlenen 3D-Modelle und nicht-gekennzeichnete NFT-Werbung im Spiel hat sich der Entwickler bei vielen Menschen unbeliebt gemacht, auch wenn das Spiel durchaus positive Bewertungen auf Steam hat. Es bleibt abzuwarten, was der Entwickler aus seinen Fehlern lernt.