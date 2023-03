Videospiele werden 2023 olympisch: Gamer sind von Disziplinen irritiert

Von: Jonas Dirkes

Olympische Spiele und Videospiele finden endlich zusammen. Die Disziplinen der Olympic ESport Series 2023 sorgen bei Gamern dennoch für Fragezeichen.

Singapur – Videospiele als Sport hatten schon immer einen schweren Stand. Während alt eingesessene Entscheidungsträger dem Medium über Jahrzehnte das Physische absprachen, haben Games es nun endlich geschafft und werden vom IOC zumindest wahrgenommen. Zur Olympiade 2024 in Paris werden es Mario Kart, Call of Duty oder Fortnite zwar nicht schaffen, dafür kreiert das Olympische Komitee jetzt eine eigene Gaming-Veranstaltung. Die dafür vorgesehenen Disziplinen irritieren Gamer allerdings.

Veranstaltung Olympic Esport Series 2023 Datum 22.-25. Juni 2023 Austragungsort Singapur Spielort Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre

Was plant das IOC für Videospiele? Gaming soll eine eigene olympische Veranstaltung bekommen. Vom 22. bis zum 25. Juni sollen sich erstmals die weltweit besten Spieler in der sogenannten Olympic ESports Series messen. Die Qualifikation für die Spiele läuft seit Anfang März. Stattfinden soll das Event für sein Debüt in Singapur. Ob das Event ähnlich wie die bekannte Olympiade im Vierjahresrhythmus stattfinden wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Welche Spiele werden olympisch? Viele Spieler und Spielerinnen dürften überrascht sein, welche Spiele es unter die Disziplinen der ersten Olympic ESports Series geschafft haben. Die sonst im Medium so beliebten Shooter sucht man in der Liste vergebens. Kein Fortnite oder Call of Duty unter den ausgetragenen Spielen, dafür aber Ubisofts Tanz-Dauerbrenner Just Dance. Die weitere Auswahl fällt obskur aus. Generell dürften die wenigsten Gamer schon einmal von allen Gaming-Disziplinen der Olympic ESports Series gehört haben.

In diesen Spielen messen sich Gamer bei der Olympic Esport Series 2023: Tic Tac Bow – Bogenschießen WBSC eBaseball: Power Pros – Baseball Chess über Chess.com – Schach Zwift – Radfahren Just Dance – Tanz Gran Turismo 7 – Motor Sport Virtual Regatta – Segeln Virtual Teakwondo – Taekwondo Tennis: Clash – Tennis

Bei den beiden bekanntesten Vertretern der für die Olympic ESports Series ausgewählten Games handelt es sich wohl um Just Dance und Gran Turismo 7. Spiele wie Tic Tac Bow, Virtual Teakwondo oder Zwift, sind vermutlich nur einer Minderheit bekannt. Das IOC begründet seine Wahl damit, dass Games ausgesucht wurden, die echtem Sport am nächsten kommen. Ob man Just Dance da nun zuzählen möchte, das bleibt jedem selbst überlassen.