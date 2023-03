Warzone 2: Sturmgewehr mit 0 Rückstoß ist ein vergessener Geheimtipp

Von: Philipp Hansen

Warzone 2: Sturmgewehr mit 0 Rückstoß ist ein vergessener Geheimtipp © Activision

Ein neues Setting in Warzone 2 verwandelt eine alte, vergessene Waffe in den neuen Meta-Killer von Season 2. Alle Aufsätze für das Loadout.

Hamburg – Call of Duty verändert mit jedem Update die Meta und die Spieler brauchen ganz schnell Geheimtipps, um die neue beste Waffe in Warzone 2 zu finden. Der Profi JoeWo zeigt jetzt ein irres Setup für ein fast vergessenes Sturmgewehr, das keiner mehr nutzt – ein großer Fehler.

ingame.de zeigt das neue Setup mit 0 Rückstoß auf Deutsch:

Es ist kein Zufall, dass die „0 Rückstoß“-Builds so beliebt im BR von Call of Duty sind. Oft sind die Feinde in Warzone 2 viele Meter weit vom Spieler entfernt.