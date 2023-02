NPCs sollen in GTA 6 ein Eigenleben führen – Fans erwarten spannende Spielwelt

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Unscheinbare NPCs drohen in GTA 6 euer schlimmster Albtraum zu werden © Rockstar (Montage)

Ein Leak lässt erahnen, dass die Spielwelt in GTA 6 sehr lebendig werden könnte. Dabei könnte auch gerade NPCs eine große Rolle spielen.

Hamburg – Spieler fahren gemütlich durch die Straßen von Los Santos. Bleiben vielleicht sogar an einer roten Ampel stehen und plötzlich tritt ein NPC die Scheibe ihres Pegassi Toreadors ein und zieht sie aus dem Auto. Klingt abgefahren, könnte in GTA 6 allerdings Realität werden. Ein Leaker hat jetzt nämlich verschiedene Events in dem Code des Spiels entdeckt. Und diese lassen auf eine sehr lebendige Spielwelt schließen.

ingame.de verrät alles zu den Leaks zu den NPCs in GTA 6.

Mehr zum Thema Ihr habt NPCs jahrelang schikaniert: In GTA 6 nehmen sie Rache

Bisher hatten Spieler in der GTA-Reihe immer klar die Oberhand. NPCs wurden geschubst, beklaut oder sogar angegriffen. In GTA 6 könnten NPCs jetzt aber den Spieß umdrehen. In einem Reddit-Thread hat der User TurboLightGamer eine Liste mit interessanten Infos aus den Leaks zusammengestellt. Besonders auffällig dabei ist, dass verschiedene „World Events“ wohl fiese Interaktionen der NPCs mit den Spielern umschreiben.